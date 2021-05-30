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特企／電力職人專屬！台電首創技能競賽絕緣礙子特色獎盃

▲台電技能競賽配電地下電纜個人組冠軍鄭宇竣手持台電文創絕緣礙子獎盃，直呼特別。（圖／台電公司提供）
▲台電技能競賽配電地下電纜個人組冠軍鄭宇竣手持台電文創絕緣礙子獎盃，直呼特別。（圖／台電公司提供）

本報訊

2021-05-30 10:00:00

邁入第53年、被稱為「台電奧林匹克」的技能競賽，是台電公司長久以來，由內部第一線同仁共襄盛舉的一大盛事。每一位在賽場上揮汗的台電人，不只凝聚向心力，同時也互相切磋、精進電力技能。台電文創則是台電在2018年創立的新品牌，將發電副產品、退役設備及回收料件投入循環經濟再利用製成文創商品，曾推出煤灰杯墊、礙子燈座等受民眾喜愛的文創小物。今年台電為了肯定職人在精進技能上的努力，由台電文創團隊首度聯手設計師曾彥文設計團隊，使用台電輸配電退役材料設計超特別專屬獎盃，希望電力職人們拿到這件獨一無二的獎盃都能深感驕傲，意義非凡！

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絕緣礙子不只是台電輸電線路的重要元件，也是台電文創一直以來最為熱門的退役材料；而曾經獲得IKEA品質認證、擅長極簡風格的設計師曾彥文，就用「絕緣礙子」做為靈感創作來源，設計出「台電技能競賽專屬獎盃」；他克服材料的特殊性，完美呈現出獎盃的獨特性，讓原本用於電塔與電桿線路設備絕緣的礙子，搖身一變成為極具存在感的獎盃。

「台電技能競賽專屬獎盃」以台電退役材料三類礙子及四種鐵製鑄件，打造共三款獎盃，再加入電錶鉛封元素，由台電董事長親自壓印鉛封，象徵對得獎者的鼓勵與肯定；設計團隊也深入比賽現場實地參與，在感受到每個參賽者在競賽過程全力以赴爭取榮耀後，設計團隊決定臨時再追加紀念獎章，以退役變電箱製作成「台電閃電徽章」的參賽紀念獎章，讓每個參與這次技能競賽的台電同仁，都能為自己的努力感到驕傲。

台電技能競賽在每年的一月舉辦、五月頒獎，今年人數高達1111人，突破往年紀錄，分為團體組及個人組，共30類別，獎盃數量合計198座，全都以手工打造，並一座一座進行微調。由於退役材料收集困難，並分散在全台各地區，透過台電各單位跨部門全力協助，才完成退役材料收集作業，而這次跨部門單位的全力投入，讓這次的獎盃更具意義。

才進入台電任職2年多的鄭宇竣首次參加台電技能競賽就獲得配電地下電纜線（個人組）冠軍，他說，很感謝長官和學長們的支持，每天利用下班時間不斷的反覆練習，獲得了不錯的成績，尤其在拿到獎盃後，更是令人驚喜，設計師利用了退役絕緣礙子打造與眾不同的獎盃，相當特別，更別具意義，未來更將會在台電努力付出。

台電文創一直以來都是「循環經濟」的實踐者，以循環理念出發，期待所有得獎者能喜歡獎盃，更能感受到台電的心意，將循環理念的精神一起傳遞及保存下來。

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