特企／電力職人專屬！台電首創技能競賽絕緣礙子特色獎盃

邁入第53年、被稱為「台電奧林匹克」的技能競賽，是台電公司長久以來，由內部第一線同仁共襄盛舉的一大盛事。每一位在賽場上揮汗的台電人，不只凝聚向心力，同時也互相切磋、精進電力技能。台電文創則是台電在2018年創立的新品牌，將發電副產品、退役設備及回收料件投入循環經濟再利用製成文創商品，曾推出煤灰杯墊、礙子燈座等受民眾喜愛的文創小物。今年台電為了肯定職人在精進技能上的努力，由台電文創團隊首度聯手設計師曾彥文設計團隊，使用台電輸配電退役材料設計超特別專屬獎盃，希望電力職人們拿到這件獨一無二的獎盃都能深感驕傲，意義非凡！





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絕緣礙子不只是台電輸電線路的重要元件，也是台電文創一直以來最為熱門的退役材料；而曾經獲得IKEA品質認證、擅長極簡風格的設計師曾彥文，就用「絕緣礙子」做為靈感創作來源，設計出「台電技能競賽專屬獎盃」；他克服材料的特殊性，完美呈現出獎盃的獨特性，讓原本用於電塔與電桿線路設備絕緣的礙子，搖身一變成為極具存在感的獎盃。





「台電技能競賽專屬獎盃」以台電退役材料三類礙子及四種鐵製鑄件，打造共三款獎盃，再加入電錶鉛封元素，由台電董事長親自壓印鉛封，象徵對得獎者的鼓勵與肯定；設計團隊也深入比賽現場實地參與，在感受到每個參賽者在競賽過程全力以赴爭取榮耀後，設計團隊決定臨時再追加紀念獎章，以退役變電箱製作成「台電閃電徽章」的參賽紀念獎章，讓每個參與這次技能競賽的台電同仁，都能為自己的努力感到驕傲。





台電技能競賽在每年的一月舉辦、五月頒獎，今年人數高達1111人，突破往年紀錄，分為團體組及個人組，共30類別，獎盃數量合計198座，全都以手工打造，並一座一座進行微調。由於退役材料收集困難，並分散在全台各地區，透過台電各單位跨部門全力協助，才完成退役材料收集作業，而這次跨部門單位的全力投入，讓這次的獎盃更具意義。





才進入台電任職2年多的鄭宇竣首次參加台電技能競賽就獲得配電地下電纜線（個人組）冠軍，他說，很感謝長官和學長們的支持，每天利用下班時間不斷的反覆練習，獲得了不錯的成績，尤其在拿到獎盃後，更是令人驚喜，設計師利用了退役絕緣礙子打造與眾不同的獎盃，相當特別，更別具意義，未來更將會在台電努力付出。





台電文創一直以來都是「循環經濟」的實踐者，以循環理念出發，期待所有得獎者能喜歡獎盃，更能感受到台電的心意，將循環理念的精神一起傳遞及保存下來。



