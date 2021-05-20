AB6IX跨海見台灣粉絲 寫中文：好想和ABNEW見面唷
韓團AB6IX將跨海舉辦視訊簽售會，活動祭出滿滿誠意，田雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝等4位成員親手寫下中文卡片「AB6IX好想和ABNEW見面唷」，以此表示對台灣粉絲的思念之情。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-20 21:45:00
AB6IX原定去年要舉辦包括台灣在內的亞洲巡迴演唱會，但遇上疫情不得不取消，趁推出新作品，嘗試以視訊簽售會的方式來與台灣粉絲「見面」。台灣主辦請他們在限定小卡寫上想對「ABNEW」（AB6IX粉絲暱稱）說的話，獨家手繪明信片還包含「真的～很想～很想～你們」、「要相信我們，眼睛『閉上』」、「多虧了ABNEW，笑容滿點」以及「大家都不要生病，要幸福喔！」等字句。
《AB6IX「MO` COMPLETE : HAVE A DREAM」視訊通話簽售會》招募時間今（20日）晚間11點59分截止，參與預購的消費者，將有機會抽到總共30位線上簽售會名額、20名親筆簽名專輯、12名獨家簽名拍立得。購買一張專輯可獲得「台灣限定」小卡一張（共8款，隨機一款），以及「台灣限定」手繪明信片一張（共4款，隨機一款），相關詳情可至主辦單位臉書查詢。
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