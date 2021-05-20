【試駕】凡夫俗子請退開，Rolls-Royce Ghost才是真旗艦

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雙B在每人心中是屬於豪華品牌，當然於市場車壇亦是如此，而各旗下大型豪華車型更是彰顯身分地位的象徵，正所謂人外有人車外有車，Rolls-Royce就是凌駕於一切之上如皇室般尊榮。
貴為皇室王子Ghost自當有著君臨天下氣勢，慢工出細活，歷經十年等待Rolls-Royce終於推出新一代Ghost，乍看之下似乎沒有大幅轉變，不過這就是Rolls-Royce風格，但其實細看可以發現車身多處都有進行更動。首先水箱護罩雖保留招牌神殿元素，但卻改為單體式設計，而引擎蓋也因此得以伸長帶來更大器氣勢，另外頭燈與保險桿和下氣壩等也換上全新造型。與過往相比新一代Ghost標軸版車長加長至5,546mm，一般認知如此驚人的尺碼會有著龐大笨重視覺感，但Ghost透過雙條腰線與修飾更滑順車尾線條，因而讓Ghost散發貴氣但充滿年輕靈活感受。
Rolls-Royce魅力就是座艙，其特色就是可以依喜好盡情選配，此次試駕的Ghost在打開可自動開啟對開式車門後就可發現換上數位儀表，空調出風口/旋鈕介面等格局規劃進行改革，不過最讓人驚艷是座椅、車門飾板、馬鞍座等幾乎皮革包覆之處皆選配粉鋼藍，不僅不會顯得突兀同時也讓座艙營造出年輕活潑氣息。
但在奢華方面Ghost也沒忘本，於控台處輔以黑曜石色梧桐木鋪陳，展現極致奢華氛圍，當然這只是眼見之處，其餘細節處理也有著極為細膩工法。除了奢華氛圍新世代Ghost軸距增加至3,295mm，想當然後座乘坐舒適度又進一步提升，但真正創造舒適感受是可調整角度與具有按摩功能的座椅，另外於夜間燈光美氣氛佳的星光頂篷更能放鬆心靈。
動力部分Ghost當然也是頂峰之作，搭載一具6.75升V12渦輪引擎，擁有與跑車相當的563hp最大馬力及86.7kgm扭力峰值，讓重達近2.5噸的Ghost 0～100km/h加速可以輕鬆快速在4.8秒完成，不過實際駕乘似乎不是這麼一回事。確實Ghost加速過程沒有驚人磅礡聲勢，因為逞兇鬥狠不是王子該有的行為，但不表示辦不到，以從容不迫深不見底的能量態度呈現才是應有風範。
之所以沒有宏亮聲光效果，因Ghost追求的是寧靜平穩迅速移動過程，而欲達到這一切是需要高明技術，除動力與隔因工程最重要的還有底盤調校，向來駕乘有魔毯之稱的Rolls-Royce，替新一代Ghost帶來不可思議的感受。原已能將坑洞化為如履平地的Ghost，新一代車型將其本事再進化，於原本懸吊額外配置阻尼器構成的平面懸吊系統及搭配駕駛監測輔助系統，不僅能進一步消弭震動回饋，同時還透過攝影鏡頭監測前方路況預先調整懸吊設定，進而達到真正魔毯效果。
別以為Ghost只能坐的安穩舒服，於動態操控武的方面也有涉略，甚至學藝還頗為精湛，在搭載鋁合金平台讓車長5米5的Ghost擁有顛覆視覺感的輕盈反應，不僅如此透過後輪轉向系統輔助，因而在山路也能有著靈活的個性，而懸吊系統除了撫平坑洞也給予車輛十足支撐性，使其於轉向過程只有些許側傾讓駕駛了解當下路況。
新一代Ghost於外觀、空間、乘坐穩定舒適等各方面都有著顯著提升，各方水準也拉近了與 Phantom距離，當然面對皇室外的對手仍是至高無上，甚至達到難以企及的地位。