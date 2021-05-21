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對決是為了向傳奇致敬─Bugatti Chiron Sport vs Dassault Rafale Marine飆風戰機！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-21 00:25:20

已經忘了從什麼時候開始有跑車與戰鬥機的加速對決，而Bugatti再度釋出了一段Chiron Sport LesLégendesdu Ciel對上Rafale法國飆風戰機的影片，兩架來自法國最頂尖的速度機器一拚高下，但這場比拚的真正目的，其實是為了向曾在空軍服役的Bugatti車手，以及擁有Bugatti的傳奇飛行員致敬！

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2007年著名的英國汽車電視節目【Top Gear】，曾經拍攝由主持人Richard Hammond駕駛Bugatti Veyron，對上歐洲颱風戰機進行了場加速折返賽，而這回則是由Bugatti官方與法國海軍合作，由專屬試車手Pierre-Henri Raphanel駕駛全球限量20台的Chiron Sport LesLégendesdu Ciel，在法國西北部Landivisiau的海軍基地，對上了Etienne上尉駕駛的海軍版飆風戰機，搭載8.0升W16引擎的Chiron Sport有1500PS/1600Nm之最大動力，而海軍版飆風戰機，搭載2台Snecma M88-4e 渦輪風扇發動機，每一具在點燃後燃氣下，可輸出58,550 Nm 〈5,727 PS〉的推力。

但與【Top Gear】進行的加速後折返至起點的比拚方式不同的是，這回Bugatti與法國海軍只進行直線加速賽，但整部影片並沒有明確說出最終的輸贏，但在戰機起飛前，Chiron Sport可說是一路領先，不過就如同文前所說的，這支影片是為了向曾在空軍服役的Bugatti車手，以及擁有Bugatti的傳奇飛行員致敬，Bugatti傳奇車手Albert Divo、Robert Benoist和Barolomeo“ Meo” Costantini都曾在法國空軍服役，而法國傳奇飛行員Roland Garros則擁有過一輛Bugatti Type 18。

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