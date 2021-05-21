Stellantis舉辦Jeep創意設計比賽，發掘未來的汽車設計之星

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這次獲得冠軍的是一位12年級生名叫Vincent Piaskowski,，他的作品名稱為Jeep Grand Teton，從稿圖可見他刻意將Jeep的引擎蓋更往上緣延伸，並具備封閉式水箱罩及細長狀頭燈，猜測應是一部純電越野車，結實保桿與高底盤的特性依舊展露出Jeep的越野本性，不過長軸距的車體卻採雙門結構，玻璃比例頗大的車艙搭配低扁車頂營造出成類太空艙的概念，車尾同樣延續車頭採細長狀的尾燈輪廓，後保桿則採階梯狀造型以利於攀爬拿取車頂物件，整體看起來相當前衛並饒富個性，Piaskowski已是第三次參加該設計比賽，去年獲得第二名，前年第三，這次終於拿到冠軍也看到他的設計功力已有顯著進步。
得到亞軍的是一位來自Michigan的Rocco Morales，他的作品名稱為Jeep Crazy Horse，端看名稱便可想像是個極度瘋狂的設計想法，果不其然，這輛車以大腳車的概念呈現，宛如飛船的車身造型搭配外露式的巨幅輪胎極度前衛，前擋風玻璃還設計為可向外掀開，配合凶狠的頭燈輪廓及鋼骨狀的車體支架，宛如一部金屬甲蟲的風格獲得評審們的青睞。
得到季軍的是來自California的12年級生Alex Wang，他的作品名稱為Jeep Adversary，他把車子設計成一輛多功能工程車，不僅具備有太陽能屋頂，車身外部還有置物箱、摺疊桌及備用儲水桶，車頂還配置有強力LED照明燈，獨立貨斗設計也能用於載運物品，高底盤的特性也能應付任何地形限制。
這次獲獎的前三位得獎者除了可得到平板電腦等獎品，還獲得原廠設計師一對一傳授汽車設計的教學機會，Stellantis藉由舉辦設計比賽來刺激學生對於汽車設計的興趣，或許也能從中發掘未來的明星設計師也說不一定。