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【試駕】休旅與性能的連結－Mini JCW Countryman ALL4

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-21 13:55:20

這年頭奇特事不少，向來有卡丁車操控的Mini也推出休旅車，而且隨著世代更新尺碼還愈來愈大，這也就算了，竟將John Cooper Works動力放到Mini Countryman車上，但奇特的是開起來竟喜出望外，回過神想想這是Mini，似乎也就理所當然。

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一直以來對於Mini是有著可愛、饒富樂趣如卡丁車般犀利操控特色，但為了開拓市場與討好消費者，Mini竟也推出Mini Countryman休旅車型，這也就算了，但隨著世代更新Mini Countryman顛覆觀感尺碼不斷放大，甚至還一改戶外休閒氣息，將品牌最強John Cooper Works動力塞進引擎室，造就眼前的Mini JCW Countryman ALL4。

JCW動力放進Mini Countryman，不只奇特更讓人好奇。
JCW動力放進Mini Countryman，不只奇特更讓人好奇。
通常對休旅車好奇心不高，尤其是逼近4米3的Mini Countryman更不會有太多興趣。Mini最強性能John Cooper Works動力從以往提升至306hp/35.7kgm最大輸出，在現今渦輪滿街跑的時代此數據也不算亮眼，但這兩者組合卻竟讓人感到異常好奇興奮。Mini不愧是Mini，將兩者調和成的Mini JCW Countryman ALL4帶來讓人喜出望外的感受，5.1秒百公里衝刺成績果然不是好看，自踩下油門起步開始即能感受到JCW精神與功力，衝勁十足強烈的反應，搭配換檔反應快到不行的八速手自排，輕點油門便疾射而出，此刻排氣聲浪也在一旁起舞鼓噪，聲光效果十足。忘了說這只是在一般模式，如果將撥桿調至Sport模式，方才所有衝勁感受全都再放大成長，甚至收油還會有回油燃爆聲，在此氛圍下若是熱血份子和有顆衝勁心，感官神經很難不會被挑動到欲罷不能。

動力數據雖非頂尖，但Mini JCW Countryman ALL4加速自起步開始就讓人興奮。
動力數據雖非頂尖，但Mini JCW Countryman ALL4加速自起步開始就讓人興奮。
動力輸出提升至306hp/35.7kgm。
動力輸出提升至306hp/35.7kgm。
八速手自排變速箱換檔反應十分迅速。
八速手自排變速箱換檔反應十分迅速。
衝勁的加速與排氣聲浪鼓催，任何人都能被挑起感官神經。
衝勁的加速與排氣聲浪鼓催，任何人都能被挑起感官神經。
還不只如此，Mini JCW Countryman ALL4擁有1,631mm不算低的車身高度，但受惠於所搭載的跑車化懸吊與JCW調校設定，於高速路段不僅沒有輕飄現象，就散讓這輛大個兒在山路奔馳，重心轉移與側傾抑制就如同自家鋼砲般沉穩，聰明的ALL4四輪驅動系統更將四輪緊貼地面，帶領車輛狠狠俐落的攻克彎角，在此氛圍鼓催下，開著Mini JCW Countryman ALL4很難忍住不重複來回劃彎。

Mini JCW Countryman ALL4路感回饋已比以往來得舒適許多，但操控依舊紮實犀利。
Mini JCW Countryman ALL4路感回饋已比以往來得舒適許多，但操控依舊紮實犀利。
相當喜愛Mini引擎啟動鍵設計，按下一旁Sport模式鍵輸出與聲浪都會再次放大。
相當喜愛Mini引擎啟動鍵設計，按下一旁Sport模式鍵輸出與聲浪都會再次放大。
雖為休旅車但受惠於跑車化懸吊與ALL4四輪驅動，Mini JCW Countryman ALL4在山路竟有著令人欲罷不能的樂趣。
雖為休旅車但受惠於跑車化懸吊與ALL4四輪驅動，Mini JCW Countryman ALL4在山路竟有著令人欲罷不能的樂趣。
Mini JCW Countryman ALL4除了開起來夠快夠過癮，為匹配性能身分新款車型在外觀上水箱護罩重新進行修改，並換上更高調誇張的空力套件，當然還有許多車迷喜歡的英國旗尾燈。內裝部分也升級數位儀表，搭配8.8吋中控螢幕、無線Apple CarPlay、導航等功能，在享受激情之餘也有便利體驗。

JCW車型座艙當然也要有熱血配置。
JCW車型座艙當然也要有熱血配置。
皮直/麂皮相間的筒型賽車座椅，在視覺感官與包覆性都獲得滿足。
皮直/麂皮相間的筒型賽車座椅，在視覺感官與包覆性都獲得滿足。
2,670mm軸距給予不俗的乘坐空間。
2,670mm軸距給予不俗的乘坐空間。
行李廂空間應付兩人世界不成問題。
行李廂空間應付兩人世界不成問題。
Mini JCW Countryman ALL4也跟上趨勢換上數位儀表。
Mini JCW Countryman ALL4也跟上趨勢換上數位儀表。
中控螢幕為8.8吋規格。
中控螢幕為8.8吋規格。
原廠內建導航圖資，當然也可透過Apple CarPlay連接使用地圖。
原廠內建導航圖資，當然也可透過Apple CarPlay連接使用地圖。
新款Mini JCW Countryman ALL4於水箱護罩及保險桿都換上新造型。
新款Mini JCW Countryman ALL4於水箱護罩及保險桿都換上新造型。
19吋輪圈搭配JCW四活塞卡鉗，擁有出色抓地力與制動表現。
19吋輪圈搭配JCW四活塞卡鉗，擁有出色抓地力與制動表現。
Mini JCW Countryman ALL4整體外觀變得比以往更兇狠。
Mini JCW Countryman ALL4整體外觀變得比以往更兇狠。
英國旗尾燈是許多車迷喜愛的部品。
英國旗尾燈是許多車迷喜愛的部品。
Mini JCW Countryman ALL4不論是充滿令人驚奇與喜愛的動態操控，或是車輛與性能組合設定，於市場都是獨一無二的獨特車型，但232萬元的價格真的要有愛才能享受到這一切，當然也得到我獨特我驕傲的態度。

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