【試駕】休旅與性能的連結－Mini JCW Countryman ALL4

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一直以來對於Mini是有著可愛、饒富樂趣如卡丁車般犀利操控特色，但為了開拓市場與討好消費者，Mini竟也推出Mini Countryman休旅車型，這也就算了，但隨著世代更新Mini Countryman顛覆觀感尺碼不斷放大，甚至還一改戶外休閒氣息，將品牌最強John Cooper Works動力塞進引擎室，造就眼前的Mini JCW Countryman ALL4。
通常對休旅車好奇心不高，尤其是逼近4米3的Mini Countryman更不會有太多興趣。Mini最強性能John Cooper Works動力從以往提升至306hp/35.7kgm最大輸出，在現今渦輪滿街跑的時代此數據也不算亮眼，但這兩者組合卻竟讓人感到異常好奇興奮。Mini不愧是Mini，將兩者調和成的Mini JCW Countryman ALL4帶來讓人喜出望外的感受，5.1秒百公里衝刺成績果然不是好看，自踩下油門起步開始即能感受到JCW精神與功力，衝勁十足強烈的反應，搭配換檔反應快到不行的八速手自排，輕點油門便疾射而出，此刻排氣聲浪也在一旁起舞鼓噪，聲光效果十足。忘了說這只是在一般模式，如果將撥桿調至Sport模式，方才所有衝勁感受全都再放大成長，甚至收油還會有回油燃爆聲，在此氛圍下若是熱血份子和有顆衝勁心，感官神經很難不會被挑動到欲罷不能。
還不只如此，Mini JCW Countryman ALL4擁有1,631mm不算低的車身高度，但受惠於所搭載的跑車化懸吊與JCW調校設定，於高速路段不僅沒有輕飄現象，就散讓這輛大個兒在山路奔馳，重心轉移與側傾抑制就如同自家鋼砲般沉穩，聰明的ALL4四輪驅動系統更將四輪緊貼地面，帶領車輛狠狠俐落的攻克彎角，在此氛圍鼓催下，開著Mini JCW Countryman ALL4很難忍住不重複來回劃彎。
Mini JCW Countryman ALL4除了開起來夠快夠過癮，為匹配性能身分新款車型在外觀上水箱護罩重新進行修改，並換上更高調誇張的空力套件，當然還有許多車迷喜歡的英國旗尾燈。內裝部分也升級數位儀表，搭配8.8吋中控螢幕、無線Apple CarPlay、導航等功能，在享受激情之餘也有便利體驗。
Mini JCW Countryman ALL4不論是充滿令人驚奇與喜愛的動態操控，或是車輛與性能組合設定，於市場都是獨一無二的獨特車型，但232萬元的價格真的要有愛才能享受到這一切，當然也得到我獨特我驕傲的態度。