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疫情升溫避免防疫缺口　家有失智者這樣照顧

疫情升溫避免防疫缺口　家有失智者這樣照顧
疫情升溫避免防疫缺口　家有失智者這樣照顧

健康醫療網

2021-05-21 14:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣新冠肺炎疫情急遽升溫，政府防疫措施也更加嚴格。然而，受到疾病影響，失智者可能難以理解及落實防疫措施，不但增加自身染疫風險，更恐成為社會防疫潛在缺口。

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失智屬高風險　應施打公費疫苗

受到疫情影響，所有日間照護及失智據點服務均暫停，使得失智者頓時無處可去，在家躁動不安、頻吵著要出門、與家人衝突增加，居家照顧壓力隨著疫情升溫。

台灣失智症協會賴德仁理事長呼籲，失智者屬於高感染風險，且為易發展嚴重併發症之高危險群，當疫苗數量增加時，建議政府將失智者列入優先施打疫苗名單之一，不但可避免失智者無法貫徹防疫措施的隱憂，也可降低重症發生的機會及抒解家屬照顧壓力。

失智認知障礙　照顧者更勞心

台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，因應疫情暫停長照服務是民眾能認同的，然而失智者因認知障礙導致難以理解此突然的改變，仍然每天吵著要去失智據點上課或去日照中心，政府雖提供居家服務配套措施，但失智者接受新照顧者需要一段時間，且居家服務人力吃緊。

湯麗玉秘書長同時呼籲，政府在執行防疫措施時，應考量失智者的困難和限制，盡量以「勸導協助」取代「立即罰鍰」。

憂成防疫破口　失智更需關懷

湯麗玉秘書長呼籲，民眾應避免責備失智者以免導致反效果，除了耐心反覆提醒，也可適時轉移焦點，以失智者本人重視的人、事、物來引導勸說，落實防疫措施。此外，在防疫期間為避免染疫，應減少外出活動，居家照顧失智者要維持正常規律作息，積極安排居家活動，以保持身心活躍，例如每天做30分鐘運動、翻閱舊時相簿、著色繪畫、園藝活動或透過視訊關心遠方親友等。



資料來源：健康醫療網 疫情升溫避免防疫缺口　家有失智者這樣照顧

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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