  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

董座難產、校長將懸缺？文化大學陷無首長風波

▲現任文大校長徐興慶於日前宣布不續任，任期至11月22日屆滿，恐出現董座、校長皆缺失的狀況。圖為文化大學。（圖／NOWnews資料照）
▲現任文大校長徐興慶於日前宣布不續任，任期至11月22日屆滿，恐出現董座、校長皆缺失的狀況。圖為文化大學。（圖／NOWnews資料照）

生活中心／台北報導

2021-05-21 22:31:59

文化大學董座，在創辦人兼前董事長張鏡湖於2019年辭世後出現懸缺，而「校友派」與「家族派」又不斷角力，原訂於5月17日召開的董事會再次流會，無法討論下任校長遴選案，現任校長徐興慶又表明11月22日屆滿後將不續任，如果問題再不解決，將可能出現董座、校長皆缺失的狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，文大董事會應教育部要求，原訂於5月17日召開董事會，但因為部分董事未依法出席，導致出席人數不足而流會。對此，文化大學5名董事日前行文教育部，表示「顯有違反相關法院裁定、強制執行命令」。

由於本周雙北進入疫情三級警戒，文化大學也改採線上課程，董事會流會的原因是否受疫情影響？還是雙方鬥爭下的結果？已引起眾多討論。但由於這次董事會攸關校長遴選一案，也讓文大董事派系的爭議再次浮上檯面。

據了解，現任校長徐興慶在5月10日表達：「將不再尋求續任校長，盼能回到他所鍾愛的教學及研究領域繼續深耕」，同時指出，任內會提出《校推動與執行成果報告》給董事審核，並對任內校務表現擔負所有責任。

但根據文化大學組織規程第7條規定：「校長之遴選由董事會組織遴選委員會遴選二人至三人，經董事會圈選報請教育部核准聘任之…，校長因故出缺，新任校長尚未完成遴聘時，由董事會指派副校長、教務長、學務長、總務長依序代理校長並報教育部」。

如今董事會暫時無法召開，校長職位也恐怕將面臨懸缺，對校務恐造成一定的影響。

文化大學第18屆董事會任期自106年4月7日至110年4月6日為止，而今年2月時，張鏡湖的女兒張海燕、彭誠浩等4名董事，就想召開董事會改選第19屆的董事，當時就因為人數不足而流會。

對於文大董事會的現況，教育部表示，如果該董事會未能在任期屆滿後4個月內選出下屆董事，使學校法人有受損害之虞，依私校法第21條規定，教育部將可徵詢私立學校諮詢會意見後，聲請法院選任臨時董事代行其職權。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
20%80%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.67%8.33%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.38%24.62%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.98%22.02%
2021-05-18-2021-05-21
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀