董座難產、校長將懸缺？文化大學陷無首長風波

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於本周雙北進入疫情三級警戒，文化大學也改採線上課程，董事會流會的原因是否受疫情影響？還是雙方鬥爭下的結果？已引起眾多討論。但由於這次董事會攸關校長遴選一案，也讓文大董事派系的爭議再次浮上檯面。
據了解，現任校長徐興慶在5月10日表達：「將不再尋求續任校長，盼能回到他所鍾愛的教學及研究領域繼續深耕」，同時指出，任內會提出《校推動與執行成果報告》給董事審核，並對任內校務表現擔負所有責任。
但根據文化大學組織規程第7條規定：「校長之遴選由董事會組織遴選委員會遴選二人至三人，經董事會圈選報請教育部核准聘任之…，校長因故出缺，新任校長尚未完成遴聘時，由董事會指派副校長、教務長、學務長、總務長依序代理校長並報教育部」。
如今董事會暫時無法召開，校長職位也恐怕將面臨懸缺，對校務恐造成一定的影響。
文化大學第18屆董事會任期自106年4月7日至110年4月6日為止，而今年2月時，張鏡湖的女兒張海燕、彭誠浩等4名董事，就想召開董事會改選第19屆的董事，當時就因為人數不足而流會。
對於文大董事會的現況，教育部表示，如果該董事會未能在任期屆滿後4個月內選出下屆董事，使學校法人有受損害之虞，依私校法第21條規定，教育部將可徵詢私立學校諮詢會意見後，聲請法院選任臨時董事代行其職權。