▲ 官方說了準！Yamaha YZF-R7 確認 2021 年第四季引進

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2021 年，為回應廣大粉絲對「R」家族的支持與熱愛，台灣山葉機車將於第四季引進「R」家族最新成員 YZF-R7，以流線外型、競技感騎姿與進階操控配備，提供消費者於賽道與山道兼具操駕樂趣。
YZF-R7 承襲「R」家族最新設計風格，且整合強烈肌肉感的整流罩造型，將 LED 日行燈條、單顆 LED 魚眼頭燈、獨立式前方向燈、直立式尾燈等造型融入。動力性能部分，搭載與 MT-07 相同血緣的 689c.c. 水冷直列雙缸引擎，具備鍛造活塞、270 度曲軸設計、非對稱點火等技術，具備 73.4ps/8750rpm 最大馬力、67Nm/6500rpm 最大扭力輸出，銜接滑動式離合器與 188kg 濕重。
懸吊架構部分，前後皆為 KYB 部品，前 41mm 全可調倒叉、後預載回彈可調中置多連桿避震；煞車系統部分，前煞為雙子星輻射對四卡鉗搭配雙 289mm 碟盤、後單活塞卡鉗搭配 245mm 碟盤。其他配備部分則包含彩色液晶儀表與列為選配的進檔快排功能。
YZF-R7 除了確認於今年第四季引進，車迷朋友最關心的售價部分，目前可供參考的除了其海外市場售價 8,999 美元以外，以及姊妹車款 MT-07 在台的 36 萬元建議售價，應該可以提供車迷朋友大概的售價預估。