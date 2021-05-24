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是左右逢源，還是左右為難？Lexus IS 300h F Sport 試駕

▲ 是左右逢源，還是左右為難？Lexus IS 300h F Sport 試駕
▲ 是左右逢源，還是左右為難？Lexus IS 300h F Sport 試駕

2GameSome - 有車賞

2021-05-24 18:25:01

BMW 3-Series 持續熱銷，Mercedes-Benz C-Class 靠著外匯車仍發揮強勁力道，還有 Audi A4、Volvo S60，甚至於最新電動戰將 Tesla Model 3 的瓜分市場，對於 Lexus IS 而言，透過此次第二度小改款、幅度媲美大改款的動作，展現出其對於此豪華中型房車的企圖心。

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望著此次試駕主角 IS 300h F Sport 版本，大面積的紡錘型水箱護罩給人與改款前相同的熟悉感，低矮流線且充滿銳角的設計語彙，也展現一貫的「IS」風格，不過要從中找出差異點並不難，如從過去分離式到現在整合到頭燈內的 L-Shaped 日行燈、貫穿整體車尾的 LED 尾燈組等，若你眼尖，還可以發現到重新設計的前保桿與兩側氣壩造型、更顯銳利的尾廂蓋線條等，搭配上 F Sport 的黑色套件加持，包含了前後下擾流、鴨尾等處，顯而易見的運動跑格，絕對是這一輛 IS 300h F Sport 毫不保留想要展現給你看的視覺價值。

 大面積的紡錘型水箱護罩已成為新世代 Lexus 的標準配備。 
 大面積的紡錘型水箱護罩已成為新世代 Lexus 的標準配備。 
L-Shaped 日行燈整合至頭燈內，並為遠近雙模式 LED 照明規格。
L-Shaped 日行燈整合至頭燈內，並為遠近雙模式 LED 照明規格。
設置於前車門板上的後視鏡設計為 IS 車系特色。
設置於前車門板上的後視鏡設計為 IS 車系特色。
IS 300h F Sport 配備專屬 F Sport 19 吋鋁圈，輪胎尺碼為前 : 235 / 40R19，後 : 265 / 35R19。
IS 300h F Sport 配備專屬 F Sport 19 吋鋁圈，輪胎尺碼為前 : 235 / 40R19，後 : 265 / 35R19。
側裙的「HYBRID」銘牌清楚說明自身動力規格。
側裙的「HYBRID」銘牌清楚說明自身動力規格。
IS 300h F Sport 配備有專屬的鴨尾套件。
IS 300h F Sport 配備有專屬的鴨尾套件。
貫穿整個車尾線條的尾燈造型，絕對是此次 IS 改款身份的辨識重點。
貫穿整個車尾線條的尾燈造型，絕對是此次 IS 改款身份的辨識重點。
搶眼的紅色皮革，是 IS 300h F Sport 內裝彰顯熱情奔放的武器，雖然在其配備等級上，除了方向盤以外，其餘皮革非真皮材質，但就像 F Sport 一貫給人「視覺派」的方式一樣，先不管開得快不快，開帥是一定要有的精神。

座艙格局看似相同，但其實在細節上有所差異，中控台上的螢幕配置設計為主要關鍵。
座艙格局看似相同，但其實在細節上有所差異，中控台上的螢幕配置設計為主要關鍵。
紅色的內裝配色給人熱血動感的氛圍。
紅色的內裝配色給人熱血動感的氛圍。
除了方向盤以外，IS 300h F Sport 內裝皮革都非真皮
除了方向盤以外，IS 300h F Sport 內裝皮革都非真皮
後座具備出風口與中央扶手配置。
後座具備出風口與中央扶手配置。
標準乘坐狀態下，後行李廂容積為 450 公升。
標準乘坐狀態下，後行李廂容積為 450 公升。
後座椅背可往前打平，增加置物機能。
後座椅背可往前打平，增加置物機能。
數位化的儀表板搭配如動漫般的呈現介面，轉速表置中的邏輯，光看就給人滿滿的駕馭感，再依照不同駕馭模式對應差異化的儀表設計，達到了當前汽車資訊介面該有的「客製化」表現。

數位儀表板可依照不同駕馭模式改變呈現風格。
數位儀表板可依照不同駕馭模式改變呈現風格。
三輻式多功能真皮方向盤，為電動四向調整功能。
三輻式多功能真皮方向盤，為電動四向調整功能。
配備有換檔撥片設計。
配備有換檔撥片設計。
F Sport 車型專屬的鋁合金煞車及油門踏板。
F Sport 車型專屬的鋁合金煞車及油門踏板。
電子手煞車仍是位在方向盤右側下方的奇特位置。
電子手煞車仍是位在方向盤右側下方的奇特位置。
目光移至中控台，資訊整合介面不僅以 8 吋規格呈現，也與過往整合於中控台線條內的方式不同，採取螢幕獨立於中控臺之上的佇立式設計，並導入觸控螢幕功能，且為了操作便利，螢幕往座艙中心位移了 140mm，但原本在中央鞍座上的 Remote Touch 操控介面還是保留，只不過位置換到了排檔座後方，不習慣觸控螢幕的駕駛，還是可以透過實體按鍵搭配觸控板的方式操作。

資訊整合介面改為 8 吋螢幕規格搭配觸控式設計。
資訊整合介面改為 8 吋螢幕規格搭配觸控式設計。
由圖可見僅有倒車影像輔助，並無 360 度環景，且畫面解析度表現也一般。
由圖可見僅有倒車影像輔助，並無 360 度環景，且畫面解析度表現也一般。
相較於其他新世代對手，此螢幕的介面設計與解析度都還有進步空間。
相較於其他新世代對手，此螢幕的介面設計與解析度都還有進步空間。
但可惜的是，無論是親和力不算好的 Remote Touch 介面，還是畫面細緻度不夠好的觸控螢幕，與當前新世代車款的資訊整合介面仍有一段落差，尤其對比領先群雄的德系車款代表，兩者的科技差異會讓人相當有感。

駕馭模式旋鈕設計於排檔座右方，使用上不夠就手。
駕馭模式旋鈕設計於排檔座右方，使用上不夠就手。
仍配備有 Remote Touch 介面，位置在排檔座後方。
仍配備有 Remote Touch 介面，位置在排檔座後方。
不同於造型面的差異，IS 300h F Sport 的動力表現則延續改款前配置，2.5 升自然進氣的阿金森循環引擎搭配電力驅動系統，綜效輸出同樣是 223ps，變速箱也為 CVT 電子無段變速系統。透過多達五種的駕馭模式選擇，IS 300h F Sport 的動力輸出表情，確實有其差異，ECO 時的斯文客氣，SPORT S+ 時的激動躁進，在相同的動力單元中讓駕駛獲得了不同的加速感回饋，但可惜的是在 CVT 變速箱的動能銜接中，還是有種搔不到癢處的隔閡。那種油門與加速感無法成正比的落差，別說與其他燃油對手有一定差距，就算對比新世代電動車，這樣的加速表情也會讓人稍感失落。

IS 300h F Sport 搭載以 2.5 升汽油引擎為本體的油電動力系統，綜效輸出馬力為 223ps。
IS 300h F Sport 搭載以 2.5 升汽油引擎為本體的油電動力系統，綜效輸出馬力為 223ps。
變速箱同樣為 CVT 無段變速系統。
變速箱同樣為 CVT 無段變速系統。
受到變速箱限制，IS 300h F Sport 的動力輸出感受雖然飽滿，但在加速表現與油門反應的連接性方面仍不夠自然。
受到變速箱限制，IS 300h F Sport 的動力輸出感受雖然飽滿，但在加速表現與油門反應的連接性方面仍不夠自然。
那操控表現呢？首輛經過  Shimoyama  測試賽道所開發與調校車款，IS 300h F Sport 更配備有 AVS 可變式阻尼功能，在運動化的模式中，猶如換上改裝懸吊般的硬朗與直接，對於彎道側傾的抑制與增加駕駛信心功不可沒，也可充分感受到低重心所帶來的駕馭快意；轉向手感的反應上，前雙 A 臂後多連桿的配置，給予了與外觀相同的運動感與俐落，但就像  CVT變速箱予人的感受般，方向盤的轉向回饋與前輪指向性的連接性不夠直接，僅淪為重手但不精準的反應，讓 IS 300h F Sport 目標級距運動房車龍頭的努力上，功虧一簣。

AVS 可變式阻尼功能讓底盤反應具備客製化能力，想要市區舒適行走還是彎道穩定犀利，都可以找到最適合的設定。
AVS 可變式阻尼功能讓底盤反應具備客製化能力，想要市區舒適行走還是彎道穩定犀利，都可以找到最適合的設定。
若可以針對轉向手感調整，IS 300h F Sport 的運動房車身份可望更為稱職。
若可以針對轉向手感調整，IS 300h F Sport 的運動房車身份可望更為稱職。
完整的 LSS+ 2.0 智動駕駛輔助系統為小改款 IS 的標準配備，聰明的 DRCC、PCS、LTA 等科技加持，讓 IS 300h F Sport 擁有與對手平分秋色的主動安全科技與表現，從這一點評論此次小改款幅度，倒是可以獲得滿分的正面評價。

無庸置疑的，兼具節能與性能的雙重優勢，以及 18km/L 的油耗表現，展現出對手難以企及的價值，更別忘了最貴也僅 204 萬的 IS 車系售價定位，更充分展現出期望以 CP 值切入市場的最大武器。但從上市至今的銷售表現，IS 仍遠落後於開文的所有對手之後，消費者對於 Lexus 房車的 CP 值想像，仍集中在 ES 車系上，原因何在？或許對於此級距買家而言，畢竟在當前時代，要純電魅力，可以直上 Model 3，要傳統燃油性能，德系雙 B 還是有其優勢，夾在其中的 IS 原本想要的左右逢源，此時卻成為了銷售上的絆腳石。該如何擺脫此困境？在產品編成無法更動下，可能只有加強價格上的促銷力道，才會是唯一解方了。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

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