▲ 是左右逢源，還是左右為難？Lexus IS 300h F Sport 試駕

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搶眼的紅色皮革，是 IS 300h F Sport 內裝彰顯熱情奔放的武器，雖然在其配備等級上，除了方向盤以外，其餘皮革非真皮材質，但就像 F Sport 一貫給人「視覺派」的方式一樣，先不管開得快不快，開帥是一定要有的精神。
數位化的儀表板搭配如動漫般的呈現介面，轉速表置中的邏輯，光看就給人滿滿的駕馭感，再依照不同駕馭模式對應差異化的儀表設計，達到了當前汽車資訊介面該有的「客製化」表現。
目光移至中控台，資訊整合介面不僅以 8 吋規格呈現，也與過往整合於中控台線條內的方式不同，採取螢幕獨立於中控臺之上的佇立式設計，並導入觸控螢幕功能，且為了操作便利，螢幕往座艙中心位移了 140mm，但原本在中央鞍座上的 Remote Touch 操控介面還是保留，只不過位置換到了排檔座後方，不習慣觸控螢幕的駕駛，還是可以透過實體按鍵搭配觸控板的方式操作。
但可惜的是，無論是親和力不算好的 Remote Touch 介面，還是畫面細緻度不夠好的觸控螢幕，與當前新世代車款的資訊整合介面仍有一段落差，尤其對比領先群雄的德系車款代表，兩者的科技差異會讓人相當有感。
不同於造型面的差異，IS 300h F Sport 的動力表現則延續改款前配置，2.5 升自然進氣的阿金森循環引擎搭配電力驅動系統，綜效輸出同樣是 223ps，變速箱也為 CVT 電子無段變速系統。透過多達五種的駕馭模式選擇，IS 300h F Sport 的動力輸出表情，確實有其差異，ECO 時的斯文客氣，SPORT S+ 時的激動躁進，在相同的動力單元中讓駕駛獲得了不同的加速感回饋，但可惜的是在 CVT 變速箱的動能銜接中，還是有種搔不到癢處的隔閡。那種油門與加速感無法成正比的落差，別說與其他燃油對手有一定差距，就算對比新世代電動車，這樣的加速表情也會讓人稍感失落。
那操控表現呢？首輛經過 Shimoyama 測試賽道所開發與調校車款，IS 300h F Sport 更配備有 AVS 可變式阻尼功能，在運動化的模式中，猶如換上改裝懸吊般的硬朗與直接，對於彎道側傾的抑制與增加駕駛信心功不可沒，也可充分感受到低重心所帶來的駕馭快意；轉向手感的反應上，前雙 A 臂後多連桿的配置，給予了與外觀相同的運動感與俐落，但就像 CVT變速箱予人的感受般，方向盤的轉向回饋與前輪指向性的連接性不夠直接，僅淪為重手但不精準的反應，讓 IS 300h F Sport 目標級距運動房車龍頭的努力上，功虧一簣。
完整的 LSS+ 2.0 智動駕駛輔助系統為小改款 IS 的標準配備，聰明的 DRCC、PCS、LTA 等科技加持，讓 IS 300h F Sport 擁有與對手平分秋色的主動安全科技與表現，從這一點評論此次小改款幅度，倒是可以獲得滿分的正面評價。
無庸置疑的，兼具節能與性能的雙重優勢，以及 18km/L 的油耗表現，展現出對手難以企及的價值，更別忘了最貴也僅 204 萬的 IS 車系售價定位，更充分展現出期望以 CP 值切入市場的最大武器。但從上市至今的銷售表現，IS 仍遠落後於開文的所有對手之後，消費者對於 Lexus 房車的 CP 值想像，仍集中在 ES 車系上，原因何在？或許對於此級距買家而言，畢竟在當前時代，要純電魅力，可以直上 Model 3，要傳統燃油性能，德系雙 B 還是有其優勢，夾在其中的 IS 原本想要的左右逢源，此時卻成為了銷售上的絆腳石。該如何擺脫此困境？在產品編成無法更動下，可能只有加強價格上的促銷力道，才會是唯一解方了。