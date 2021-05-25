小幅進化、提升效率─小改款Porsche Panamera 4試駕

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時間過得很快，Panamera自2009年問世至今，已經演進到第二世代小改款，本次試駕的Panamera 4便是最新改款後的車款；其實在外觀上，小改款Panamera換上全新的前保桿，讓車頭顯得更霸氣，同時車頭LED日行燈則予以保留，在白天提供更好的來車辨識性。而重新設計的車尾燈帶與行李廂蓋輪廓無縫銜接，視覺上與兩側全新設計的LED尾燈組融為一體，搭配出嶄新的視覺效果。而試駕車則是另選配了含Sport Design側裙的Sport Design外觀套件，以及具黑色高亮澤排氣飾管的跑車化排氣系統、黑色烤漆的 21 吋 Panamera Sport Design鋁圈等部品，另外，頭燈也選配了含 PDLS Plus 保持捷動態照明升級系統的燻黑 LED 矩陣式頭燈系統，頗討喜的蠟灰車色也同為選配項目。
車內大致維持原有設計與佈局，全面使用數位化儀錶、多功能系統與觸控面板，大幅簡化實體按鍵，但實際使用上來說，其實也就是把原本的按鍵融合進多功能統的觸控螢幕以及鞍座上觸控面板，車輛的各項功能也增加，在剛接觸時，的確花了不少時間適應，直到這回試駕小改款車型，使用上才稍微比較上手，只是至今還是不能理解為何要把空調出風口的方向調整功能整合進多功能系統內，而不是採傳統手動機械結構，每當要調出風口的風吹方向時，都得先調至空調介面中的風口調整才能操作，無法直覺性的操作，實在有點多此一舉。
至於空間部分，Panamera一向是此類所謂四門跑車中表現最優異的，此世代的Panamera，標準版車長更拉長至超過五米，軸距也有2950mm，已經達到傳統短軸大型豪華房車的水準，無論乘坐或行李廂空間都不在話下，甚至是連頭部空間也未太受到造型影響而顯得侷促，同樣類同級車中表現最好的，如果你是超級熱血的層峰人士，只有偶爾會讓司機接送，其實直接買一部可提供高度駕駛快感的Panamera取代傳統大型房車也不成問題。
這次的小改款工程中，對Panamera 4最大的改變是改搭載與過去4S車型相同的2.9 升V6雙渦輪增壓引擎，同樣提供330 ps（243kW）與450 Nm動力輸出，動力輸出數據沒變，主要是略微降低平均油耗至8.8 - 8.7 l/100 km，並搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速箱與四輪驅動。雖然動力數據沒有改變，但最大動力輸出的轉速有所不同，原廠提供的0-100km/h起步加速成績進步了0.2秒至5.3秒，選配跑車計時套件則再縮短至5.1秒，極速也從262km/h小幅提升到268km/h。
實際在道路駕駛，動力輸出平順飽滿，依照當前新世代新車的性能基準，Panamera 4數據雖不算頂尖，但Porsche優良血統，依舊讓Panamera 4開起來很暢快，五米大車可以開得輕鬆寫意，紮實手感與路感回饋，讓駕駛者可以清楚掌握車輛動態的反應，同時在不同的動態模式下，可呈現截然不同的個性，依照過往經驗，換至Sport Plus，進賽道跑個數回也不成問題，四門跑車絕不浪得虛名。
就如同前面所說的Panamera 4保持著Porsche優異的操駕血統，若不回頭看見還有完整後座，其實不太會讓人感覺是開一輛大車，但他就還是可以給你接近豪華房車的空間，很完美的將跑車與豪華房車融為一體，也讓層峰人士有了一個更多元的選擇。
| Porsche Panamera 4 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 5049/1937/1423
| 軸距(mm)
| 2950
| 車重(kg)
| 1900
| 引擎型式
| V6渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 2894
| 最大馬力(ps/rpm)
| 330/5400-6400
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 580/1800-5000
| 變速系統
| 8速雙離合器自手排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 前：275/35ZR21；後：275/35ZR21〈試駕車〉
| 0~100km/h加速〈秒〉
| 5.3〈跑車計時套件：5.1〉
| 極速〈km/h〉
| 268〈電子限速〉
| 售價
| 529萬元