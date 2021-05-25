Gogoro 加強消毒 多元資費、線上賞車、直播賞車、網路購車同步上線
Gogoro 即日起針對電池交換、維修保養、門市賞車與共享服務，全面推出完整的「防疫安心 GO，用心為你服務」相關措施。
2GameSome - 有車賞
2021-05-25 20:25:01
加強換電站消毒 多元資費供用戶彈性調整Gogoro Network 在對換電站的定期巡檢清潔之外，因應疫情發展、額外滾動式增加消毒次數，尤其強化觸控螢幕與電池握把部分。若因疫情警戒升級而減少騎行時間或距離，Gogoro Network 建議用戶可利用 Gogoro Network App、Gogoro App 或官網即時進行資費變更。依據可能使用現況，選擇更適合個人需求的資費方案，資費變更不限次數亦不額外收費（限非綁約用戶），所變更的資費將於下一個帳單週期生效。
Gogoro Network 自六月結帳週期起推出「遞延抵扣」優惠，用戶於六月結帳週期未用完的里程或電池使用費折抵金，將會自動遞延至七月結帳週期，折抵下個結帳週期超出資費方案內容之用量（依此類推），用戶可以靈活的彈性調整運用。
此外，用戶若因配合防疫政策，預期在未來 30 天內不會騎乘使用 Gogoro Network 智慧電池服務的電動機車，可考慮透過 Gogoro Network 官網中的「聯絡我們 - 合約暫停」，申請合約暫停。考量疫情仍屬嚴峻，在 6 月 1 日至 7 月 31 日期間內，成功辦理「合約暫停」的用戶，合約暫停期間不用交回電池且無需負擔資費方案月費。
醫護人員暖心計畫自從 5 月 15 日宣佈疫情三級警戒以來，前線醫護人員無疑是最辛苦的無名英雄，Gogoro Network 為所有醫護從業人員打氣、加電，獻上「醫護人員暖心計畫」。自 6 月 1 日起至 7 月 31 日止，Gogoro Network 用戶可查詢官網中的「聯絡我們」，填寫線上表單或致電客服，用戶本人憑任職之醫療機構員工識別證，申請電池資費兩個月共 598 元的資費折抵（每月折抵 299 元）。
嚴格控管人流 展示、試乘、交付車輛皆仔細消毒全台 Gogoro 門市為了更安全地服務消費者，門市同仁除全日配戴口罩、定時用酒精消毒手部與傳送每日健康管理回報，各據點也同步部署 QR code 簡訊實聯制、量測體溫等完整防疫措施。門市積極執行環境控管：包括門市桌椅、換電站的消毒作業、管制室內人流、同一時間最多接待兩組客人，店內展示、試乘、待交車輛消毒處理。
各地維修中心亦同步升級防疫措施，針對有車輛維修保養需求的車主，Gogoro 啟動室外接車，室內一組、室外一組的人流管制標準，確實執行收車後的進廠車輛消毒，交車前的出廠車輛消毒。
推出客製化直播賞車 防疫期間，Gogoro 推出全方位的線上賞車體驗與購車服務。Gogoro 官方網站上提供完整的線上 3D 賞車體驗，消費者可依據喜好的車款及車色，自由地增添搭配各式周邊，打造出心目中理想的智慧電動機車，並提供完整的政府補助、相關貸款及分期付款方式之試算。線上需求送出後，將有專人聯繫消費者，部分門市可配合安排客製化的直播賞車服務，讓客戶足不出門，仍然能深入、即時的鑑賞心儀車款。同時，Gogoro 將在 6 月上旬上線新版官方購物網站，接受線上訂車與購車，消費者在家防疫也能ㄧ指購車。
GoShare 全面加強每日 6,500 台車輛消毒與巡檢因應疫情升級，GoShare 同步提升疫情應變機制，於六大縣市的營運區域內，對 6,500 台車輛部署高標準防疫措施，並安排巡檢與消毒團隊，每日加強車輛消毒頻率，特別是用戶常接觸到的車身處與配件強化清消，且每日回報各地政府消毒完成情況。團隊嚴格落實各班分流，人員於作業全程佩戴口罩，所有工作用車及器具皆事先消毒，交班時再全面消毒一次。
疫情期間，為了讓消費者能夠安心完成必要行程，保持最佳安全距離，即日起到 6 月 30 日，GoShare 騎士只要參與 GoShare App 內的「防疫 GO 安心」活動，騎乘一次即可獲得 150 元 GO 安心騎乘金。
分流管控 調整出勤 自主回報為保障同仁健康以及維持企業服務及營運能量，Gogoro 謹遵政府規範，各辦公室都已進行分流管控，並啟動輪替居家辦公；生產廠區、門市與服務中心，也都進行必要的人力及出勤調節，且全面落實員工每日的自主健康管理回報。