Subaru 續推「LINE 線上賞車」、「到府試駕」防疫專案同步實施中
自去年新冠肺炎疫情肆虐，Subaru 推「LINE線上賞車」及「到府試駕」服務，而台灣各地疫情近日來愈發嚴峻，全台防疫措施無不嚴陣以待，Subaru 嚴格落實相關防疫措施，並重啟線上賞車及到府試駕服務。此外，更提供車主「防疫應援 您安心」防疫優惠活動，即日起至全台各地二級防疫解除期間，提供「臭氧空氣清淨機」、「車內煙霧殺菌服務」安心優惠 75 折。
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2021-05-25 20:25:01
Subaru 防疫專案有效抑制細菌及病毒Subaru 所推出的臭氧空氣清淨機，可從空調源頭阻絕汙染及破壞細菌分子蛋白，不僅可維持車內清新的空氣循環，進而避免細菌滋生、去除車內異味；而車內煙霧殺菌服務，可消滅 99.9% 的細菌、黴菌與真菌，提供抑制細菌與病毒的長效保護。而為回饋所有車主，自即日起至全台各地二級防疫解除期間，Subaru 將持續提供 75 折的安心優惠價。
全台展示中心防疫升級：「LINE線上賞車」及「到府試駕」全台經銷據點全天以高規格清潔消毒，並依據政府防疫標準，實行顧客實聯制並進行人流管制，所有進出人員皆需量測體溫及酒精消毒，同時全程皆需確實配戴口罩；而全台展示中心的顧客休息區僅提供單一包裝的瓶裝水，並將休息區座位空間擴大間距至少 1.5 公尺，維持適當社交距離降低風險。
而為配合政府「減少出入公共場所」防疫政策，「LINE線上賞車」及「到府試駕」服務預約數持續成長，顧客只要提前預約，即可依據顧客需求，於符合防疫規範標準下，提供到府試駕、取送車保養及交車服務。
「Subaru 安心試駕 防疫措施」:
- 每日數次環境消毒作業：展示中心、服務廠環境每日皆會進行多次消毒作業，確保顧客健康安全並信賴託付。
- 執行業務皆確實做好自主健康管理，出發前量測體溫，無異常方可出勤服務。
- 所有試乘車輛及車主回廠保養、維修車輛等，於交車前皆進行全車消毒，包含：方向盤、座椅、車門把手、排檔桿、多媒體觸控螢幕、中控台按鍵及車鑰匙。