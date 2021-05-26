豆漿、豆花、豆腐食療大全：跟著中醫師養生美容、防病治病責任編輯：彭幸茹
中醫師針對常見的身體需求，設計 260 款豆類對症食譜，養生美容及防病治病功能更顯著。
作者：王作生
出版社：幸福文化
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作者：王作生
出版社：幸福文化
推薦原因：一說到傳統早餐，腦海中浮現的是一碗熱呼呼的豆漿，再加上一條長長的油條，是最經典的台式早餐組合。不過這樣的組合因屬於高油脂，吃多了容易造成高血脂的情形。不過，豆漿內所含的優質蛋白，可以滿足現代人的營養需求，可以試試與其他食物的搭配，變成對身體都有益處的早餐選擇。
養生叮嚀：老年人保健常識
「飲食有節，起居有常」是養生長壽的基本原則。老年人飲食不可饑飽無度，並且進餐要有規律，養成定時定量的良好習慣。常食以下營養素對老年人健康有益：
．優質蛋白質：
主要來源有瘦肉、雞蛋、豆腐、雞、鴨、魚、蝦類和豆類。
．維生素B群：
主要來源有優酪乳、堅果、水果、銀耳蓮子羹或麥麩等。
．核酸：
主要來源有鯡魚、沙丁魚、青花魚、蝦、牡蠣等海產品和甜菜、蘆筍、青蔥、菜花及豆類。
．酶：
主要來源有香菇、山藥、銀杏、大棗、山楂、生薑、青椒、茄子、大蒜等。
．前列腺素：
就蔬菜而言，迄今為止科學家只在洋蔥中發現前列腺素。
．鈣：
富含鈣元素的食物包括蔬菜、豆製品、乳製品、果汁和穀物等。
．葉酸、硒元素：
主要來源有全麥、大麥、黑麥、穀子、糙米、野生稻和全麥義大利麵食、麵包等。
適合長輩飲用的豆漿組合
1. 枸杞燕麥山藥豆漿
功效：強身健體，延緩衰老。
原料：黃豆 60 克，燕麥 10 克，枸杞 10 克，山藥 20 克。
調料：冰糖 10 克。
做法：
(1). 將黃豆浸泡 10 小時，洗淨待用。燕麥淘洗乾淨，用清水浸泡 2 小時。山藥去皮，洗淨，切小丁。枸杞洗淨，泡軟。
(2). 將上述原料一起倒入豆漿機中，加水至合適位置，煮至豆漿機提示豆漿做好。
(3). 過濾後加冰糖攪拌至化開即可。
2. 五穀豆漿
功效：平補肝腎，防老抗癌，降脂降糖，增強免疫力。
原料：黃豆 20 克，黑豆 10 克，青豆 10 克，扁豆 10 克，花生米 10 克。
調料：白糖 25 克。
做法：
(1). 將青豆用開水汆燙一下，過涼水備用；其餘四種原料洗淨，清水浸泡 6 小時至發軟。
(2). 將處理好的原料一起放入豆漿機內，加入適量清水到上下水位線之間，裝入機頭。
(3). 插上電源，按下啟動鍵，經過反覆的打漿、加熱和熬煮，十幾分鐘後五穀豆漿即做好。
(4). 先將白糖放入杯中，再將打好的豆漿用濾網過濾，倒在杯中，調勻即可。
3. 五香花生豆漿
功效：健脾和胃，滋養強身。
原料：黃豆、花生各 40 克。
調料：生薑 2 片，鹽、五香粉各適量。
做法：
(1). 花生和黃豆用溫水洗淨，再用清水泡6小時至漲透。
(2). 將黃豆和花生放在不銹鋼鍋內，添入適量清水，加入薑片、五香粉和鹽煮約 15 分鐘至熟，離火。
(3). 把黃豆、花生和煮花生原汁倒在家用攪拌機內，蓋上蓋後接通電源，按鍵打成豆漿。
(4). 把豆漿過濾後倒在淨鍋內煮開，即可倒出飲用。
4. 腰果豆漿
功效：增強抗病能力，強身健體，延緩衰老。
原料：黃豆50克，腰果20克，枸杞10克。
做法：
- 黃豆洗淨，用清水浸泡6小時至漲透；枸杞用50克溫水泡軟。
- 腰果放入乾燥的鍋內，以小火炒酥，倒在攪拌機內打成細粉，待用。
- 將泡好的黃豆倒入家用攪拌機內，加入適量清水打成漿，過濾去渣。
- 把豆漿倒在淨鍋中，加入枸杞，上火煮約15分鐘至熟，撒入腰果粉稍煮即成。
功效：消除疲勞，促進食欲，增強體質。
原料：黃豆 40 克，燕麥 20 克，黑芝麻 10 克。
調料：冰糖適量。
做法：
(1). 黃豆洗淨，用清水浸泡 6 小時至漲透；黑芝麻和燕麥用清水洗去灰塵和糠皮。
(2). 將黑芝麻、燕麥和黃豆混合，放入豆漿機杯體中，加清水至上下水位線之間，然後按正確位置裝入機頭。
(3). 插上電源，按下啟動鍵，經過反覆的打漿、加熱和熬煮，大約 20 分鐘燕麥黑芝麻豆漿即做好。
(4). 將豆漿倒在杯內，調入冰糖，即可飲用。
＊內容授權自《豆漿、豆花、豆腐食療大全：跟著中醫師養生美容、防病治病》，作者為王作生，幸福文化出版。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 每天早上來碗豆漿助養生！5 款適合父母飲用的豆漿組合
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