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每天早上來碗豆漿助養生！5 款適合父母飲用的豆漿組合

每天早上來碗豆漿助養生！5 款適合父母飲用的豆漿組合
每天早上來碗豆漿助養生！5 款適合父母飲用的豆漿組合

Heho健康

2021-05-26 09:01:30

豆漿、豆花、豆腐食療大全：跟著中醫師養生美容、防病治病

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中醫師針對常見的身體需求，設計 260 款豆類對症食譜，養生美容及防病治病功能更顯著。

作者：王作生

出版社：幸福文化

責任編輯：彭幸茹

推薦原因：一說到傳統早餐，腦海中浮現的是一碗熱呼呼的豆漿，再加上一條長長的油條，是最經典的台式早餐組合。不過這樣的組合因屬於高油脂，吃多了容易造成高血脂的情形。不過，豆漿內所含的優質蛋白，可以滿足現代人的營養需求，可以試試與其他食物的搭配，變成對身體都有益處的早餐選擇。

養生叮嚀：老年人保健常識

「飲食有節，起居有常」是養生長壽的基本原則。老年人飲食不可饑飽無度，並且進餐要有規律，養成定時定量的良好習慣。常食以下營養素對老年人健康有益：

．優質蛋白質：

主要來源有瘦肉、雞蛋、豆腐、雞、鴨、魚、蝦類和豆類。

．維生素B群：

主要來源有優酪乳、堅果、水果、銀耳蓮子羹或麥麩等。

．核酸：

主要來源有鯡魚、沙丁魚、青花魚、蝦、牡蠣等海產品和甜菜、蘆筍、青蔥、菜花及豆類。

．酶：

主要來源有香菇、山藥、銀杏、大棗、山楂、生薑、青椒、茄子、大蒜等。

．前列腺素：

就蔬菜而言，迄今為止科學家只在洋蔥中發現前列腺素。

．鈣：

富含鈣元素的食物包括蔬菜、豆製品、乳製品、果汁和穀物等。

．葉酸、硒元素：

主要來源有全麥、大麥、黑麥、穀子、糙米、野生稻和全麥義大利麵食、麵包等。

適合長輩飲用的豆漿組合



1. 枸杞燕麥山藥豆漿

功效：強身健體，延緩衰老。

原料：黃豆 60 克，燕麥 10 克，枸杞 10 克，山藥 20 克。

調料：冰糖 10 克。

做法：

(1). 將黃豆浸泡 10 小時，洗淨待用。燕麥淘洗乾淨，用清水浸泡 2 小時。山藥去皮，洗淨，切小丁。枸杞洗淨，泡軟。

(2). 將上述原料一起倒入豆漿機中，加水至合適位置，煮至豆漿機提示豆漿做好。

(3). 過濾後加冰糖攪拌至化開即可。

2. 五穀豆漿

功效：平補肝腎，防老抗癌，降脂降糖，增強免疫力。

原料：黃豆 20 克，黑豆 10 克，青豆 10 克，扁豆 10 克，花生米 10 克。

調料：白糖 25 克。

做法：

(1). 將青豆用開水汆燙一下，過涼水備用；其餘四種原料洗淨，清水浸泡 6 小時至發軟。

(2). 將處理好的原料一起放入豆漿機內，加入適量清水到上下水位線之間，裝入機頭。

(3). 插上電源，按下啟動鍵，經過反覆的打漿、加熱和熬煮，十幾分鐘後五穀豆漿即做好。

(4). 先將白糖放入杯中，再將打好的豆漿用濾網過濾，倒在杯中，調勻即可。

3. 五香花生豆漿

功效：健脾和胃，滋養強身。

原料：黃豆、花生各 40 克。

調料：生薑 2 片，鹽、五香粉各適量。

做法：

(1). 花生和黃豆用溫水洗淨，再用清水泡6小時至漲透。

(2). 將黃豆和花生放在不銹鋼鍋內，添入適量清水，加入薑片、五香粉和鹽煮約 15 分鐘至熟，離火。

(3). 把黃豆、花生和煮花生原汁倒在家用攪拌機內，蓋上蓋後接通電源，按鍵打成豆漿。

(4). 把豆漿過濾後倒在淨鍋內煮開，即可倒出飲用。

4. 腰果豆漿

功效：增強抗病能力，強身健體，延緩衰老。

原料：黃豆50克，腰果20克，枸杞10克。

做法：

  1. 黃豆洗淨，用清水浸泡6小時至漲透；枸杞用50克溫水泡軟。
  2. 腰果放入乾燥的鍋內，以小火炒酥，倒在攪拌機內打成細粉，待用。
  3. 將泡好的黃豆倒入家用攪拌機內，加入適量清水打成漿，過濾去渣。
  4. 把豆漿倒在淨鍋中，加入枸杞，上火煮約15分鐘至熟，撒入腰果粉稍煮即成。
5. 燕麥黑芝麻豆漿

功效：消除疲勞，促進食欲，增強體質。

原料：黃豆 40 克，燕麥 20 克，黑芝麻 10 克。

調料：冰糖適量。

做法：

(1). 黃豆洗淨，用清水浸泡 6 小時至漲透；黑芝麻和燕麥用清水洗去灰塵和糠皮。

(2). 將黑芝麻、燕麥和黃豆混合，放入豆漿機杯體中，加清水至上下水位線之間，然後按正確位置裝入機頭。

(3). 插上電源，按下啟動鍵，經過反覆的打漿、加熱和熬煮，大約 20 分鐘燕麥黑芝麻豆漿即做好。

(4). 將豆漿倒在杯內，調入冰糖，即可飲用。

＊內容授權自《豆漿、豆花、豆腐食療大全：跟著中醫師養生美容、防病治病》，作者為王作生，幸福文化出版。



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 每天早上來碗豆漿助養生！5 款適合父母飲用的豆漿組合

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