房市／這些理由　新北市三區房屋持有最久

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋永和秀朗店店長陳啟彰觀察，永和區軍公教居民多，早期軍公教對於房地產買賣大多保守，存錢就買房子保本，不會想要頻繁進出場。再來則是永和區的居民對當地認同度都很高，不太搬到新北市其他行政區。
而三重區發展較早，中古公寓、華廈的房屋占比高，信義房屋三重菜寮店主任沈詩珍表示，許多三重長輩都世代居住很久，且不喜歡公設比高的房屋。此外，三重許多早期公寓有增建的情況，例如有權狀18坪但使用坪數25坪，這樣的房屋若要換電梯大樓，總價會有斷層帶，購屋門檻高，像是現在三重的電梯大樓已站穩5、6字頭，但公寓還在3、4字頭，在原公寓權狀坪數小的狀況下，賣掉原公寓要換電梯大樓的負擔仍高，許多在地三重人寧願繼續住原有的老公寓，這也是三重房屋平均持有時間較久的原因。
而板橋是新北市首都，生活機能健全，新北市政府、板橋三鐵共構站、大遠百商場都在板橋，行政資源集中，信義房屋板橋店店長劉俊宏表示，除非工作職務調動，在地板橋人不太搬離板橋區，主因是板橋已是新北市的蛋黃區，資源豐沛，沒有必要搬到其他區域。
劉俊宏進一步說明，就算是在地板橋人要舊屋換新屋，也會傾向在板橋區內熟悉生活圈找標的，像是近期江翠北側重劃區就有許多原住在江子翠、新埔捷運站周邊的居民，選擇賣掉原有的老公寓，住進江翠北側重劃區的新大樓，享受好一點的生活品質。