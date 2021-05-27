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房市／這些理由　新北市三區房屋持有最久

▲三重區發展較早，中古公寓占比高，在地長輩還是喜愛公設比低的公寓產品。（圖／NOWnews資料照片）
▲三重區發展較早，中古公寓占比高，在地長輩還是喜愛公設比低的公寓產品。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-27 08:00:00

根據官方統計，新北市房屋持有時間最久的3區分別為永和、三重、板橋皆18年，在地房仲表示，3區皆是新北第一圈，進北市都方便，房屋持有時間久的原因跟當地的居民特質、行政資源集中都息息相關。

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根據新北市地政局地政統計資料顯示，110年新北市各區建物所有權人持有時間統計，持有時間最久的為永和、三重、板橋區皆18年，3區皆是新北第一圈，在地居民對區域的認同度皆高，但房屋持有時間久的原因各有不同。

信義房屋永和秀朗店店長陳啟彰觀察，永和區軍公教居民多，早期軍公教對於房地產買賣大多保守，存錢就買房子保本，不會想要頻繁進出場。再來則是永和區的居民對當地認同度都很高，不太搬到新北市其他行政區。

而三重區發展較早，中古公寓、華廈的房屋占比高，信義房屋三重菜寮店主任沈詩珍表示，許多三重長輩都世代居住很久，且不喜歡公設比高的房屋。此外，三重許多早期公寓有增建的情況，例如有權狀18坪但使用坪數25坪，這樣的房屋若要換電梯大樓，總價會有斷層帶，購屋門檻高，像是現在三重的電梯大樓已站穩5、6字頭，但公寓還在3、4字頭，在原公寓權狀坪數小的狀況下，賣掉原公寓要換電梯大樓的負擔仍高，許多在地三重人寧願繼續住原有的老公寓，這也是三重房屋平均持有時間較久的原因。

而板橋是新北市首都，生活機能健全，新北市政府、板橋三鐵共構站、大遠百商場都在板橋，行政資源集中，信義房屋板橋店店長劉俊宏表示，除非工作職務調動，在地板橋人不太搬離板橋區，主因是板橋已是新北市的蛋黃區，資源豐沛，沒有必要搬到其他區域。

劉俊宏進一步說明，就算是在地板橋人要舊屋換新屋，也會傾向在板橋區內熟悉生活圈找標的，像是近期江翠北側重劃區就有許多原住在江子翠、新埔捷運站周邊的居民，選擇賣掉原有的老公寓，住進江翠北側重劃區的新大樓，享受好一點的生活品質。

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