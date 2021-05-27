性能最強悍的Ferrari SF90 Spider量產敞篷跑車震撼登臺!

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全新敞篷跑車沿襲SF90 Stradale車型的技術規格及巔峰性能，並採用Ferrari法拉利最新的可折疊式硬頂敞篷設計，帶來純粹的駕馭樂趣和更強大的功能性。可折疊式硬頂敞篷於2011年率先應用在後中置引擎配置的Berlinetta車型中。SF90 Spider的誕生象徵著超級跑車的重要演進，更是躍馬車主追求Ferrari法拉利頂尖技術及渴望暢享敞篷駕馭樂趣的絕佳之選。
SF90 Spider作為首部量產插電式混合動力系統敞篷跑車，由最大輸出功率高達780cv的V8渦輪增壓引擎及三台電動馬達共同驅動，其中一台裝置於車輛後軸，另外兩台則安裝於前軸，最大輸出功率達到令人驚歎的1,000 cv，大幅超越其他量產敞篷跑車的性能表現。SF90 Spider的精密控制邏輯系統，可自動監測並調整動力分配，以適應不同駕駛情境，且絲毫不會增加駕駛困難度，駕駛者只需透過全新eManettino控制旋鈕選擇四種動力操控模式「eDrive純電模式」、「Hybrid混合動力模式」、「Performance性能模式」以及「Qualify排位賽模式」，彈指之間便可暢快享受激情澎湃的駕馭體驗。承襲SF90 Stradale的優勢，SF90 Spider亦搭載全時四輪驅動系統，其加速性能更樹立全新標竿；0-100加速僅需2.5秒，0-200公里加速僅需7.0秒。
Ferrari法拉利工程師經由精密的機械配置，大幅提升SF90 Spider的動態控制系統。其中，全新eSSC電子側滑角控制系統，可即時檢查車輛動態性能，根據收集到的數據，透過安裝於前軸的電動馬達向內外輪分別提供扭力，以控制車輛的駕駛穩定性，不僅提供車輛出彎時需要的抓地力，更帶來簡單直觀的操控體驗，令駕駛者能充滿自信，暢享極限駕馭樂趣。
SF90 Spider採用創新空氣力學設計，在時速250公里/小時可產生高達390公斤的下壓力，在沒有大型醒目的空氣力學套件下，樹立高性能公路跑車的極高的下壓力與優異的空氣力學效率的全新標竿。此外，SF90 Spider也採用大量獲得專利的空氣力學設計，其中包括最著名的閉合式襟翼與鍛造輪圈。閉合式襟翼是安裝在車尾的主動式空氣力學套件，可根據駕駛條件進行調整。而鍛造輪圈的剖面設計則令人聯想到源自Scuderia Ferrari法拉利車隊F1賽車的輪圈幾何造型。
SF90 Spider的設計重點在於確保其承襲SF90 Stradale標誌性的造型風格。在Ferrari Styling Centre法拉利設計中心的鬼斧神工下，車頂區域與整車完美整合，呈現渾然一體的視覺美感。更令人讚歎的是，車尾設計也兼顧了可折疊式硬頂敞篷機構及其收納空間，讓人能輕易透過引擎蓋一窺V8渦輪增壓引擎之美。無論在開篷或關篷狀態下，V8引擎都是車輛數一數二的亮點，盡顯紅鬃烈馬的卓然風姿。
內裝設計上延續從賽道衍生的駕駛理念：「眼觀路面，手握方向盤」，並成為人體工學設計及內裝風格的主要準則。在此理念之下，SF90 Spider採用了全新HMI人機交互介面，其中包括採用觸控式螢幕的全新方向盤，讓駕駛者雙手無需離開方向盤即可隨時掌控各項功能。全數位化的中央儀錶板採用16英寸曲面高解析度螢幕，可透過方向盤上的按鍵進行控制。此外，變速箱的控制鍵則採用源自躍馬品牌經典的手排變速箱設計為靈感，打造出新世代設計語彙的格柵式自排變速箱控制鍵。
延續躍馬敞篷跑車的精髓，SF90 Spider採用可折疊式硬頂敞篷結構，關篷時可確保最佳隔音及保護性，即使車輛處於高速行駛狀態下，敞篷亦不會產生變形，提供出色的乘坐空間及駕乘舒適性。可折疊式硬頂敞篷採用緊湊、俐落、輕盈的設計，僅14秒便可完成開啟或關閉，在行進過程中亦可輕鬆作動。Ferrari法拉利可折疊式硬頂敞篷的成功關鍵在於收起時僅占用100升的空間，而傳統硬頂收起則需要150升至200升空間。而全新可折疊式硬頂敞篷採用鋁質結構，與傳統硬頂敞篷相比減輕約40公斤。即便在車輛高速行駛且敞篷處於開啟的情況下，可調節的電動後車窗亦可確保出色的乘坐舒適性。
此外，SF90 Spider還為追求極速的駕駛者提供專屬升級配備，如同SF90 Stradale一樣，Assetto Fiorano車型提供一系列性能升級，明顯與標準版車型做出區別，尤其是基於Ferrari法拉利GT賽事經驗打造的Multimatic避震器。除此之外，透過高性能材質（碳纖維材料及鈦金材料）的應用，車身重量大幅減輕21公斤，並配備碳纖維後擾流板以及為提升在賽道乾燥路面表現而特別設計的米其林Pilot Sport Cup二代輪胎，該款胎面質地更加柔軟且表面溝槽更少。此外，Assetto Fiorano車型也提供選配雙色車身塗裝，充分彰顯其非凡的賽道性能。
Ferrari法拉利七年原廠維護計畫
Ferrari法拉利七年原廠維護計畫是躍馬品牌獨有的一項客戶專屬服務。Ferrari法拉利從安全、性能與可靠性的最高表準來維護車輛。可說是汽車產業首次在全球提供如此大規模的售後服務，充分展現Ferrari法拉利為讓廣大客戶能高枕無憂的享受駕駛樂趣所投入的大量心血。
此七年原廠維護計畫包含2019年2月1日後出廠的躍馬車型，並經由受訓於馬拉內羅Ferrari Training Centre法拉利培訓中心的專業服務團隊，採用現代最先進的檢修儀器進行每年度的檢查與保養。除此之外，Ferrari法拉利更提供每20,000公里一次或每兩年一次的免費保養(包含車輛檢測、機油及機油濾清器、煞車油、灰塵/花粉濾清器、空氣濾清器)，進一步拓展Ferrari法拉利的售後服務，以滿足每位車主的需求，並維持每一台Ferrari法拉利的最佳性能和卓越品質。