特企／田中千繪居家保養步驟大公開！打造發光美肌的秘訣

最近許多人待在家裡的時間變多了，大家是不是忽略了肌膚保養呢？愛保養肌膚的田中千繪認為：「我們的肌膚品質也是每天固定做保養的成果」貼心的田中千繪更表示：「相信維持好肌膚，心情也一定會很好！讓我們一起保持好心情，一起度過這段非常時期吧！」





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待在家也不能忘記保養！就像學習任何領域的東西，也是需要累積每天一點點的努力，所以哪怕待在家裡的時間比較多，懂得愛自己的你，千萬不少了肌膚的保養喔！





所謂的保養應該就是拍拍化妝水、保濕一下吧！如果你這樣想，就猜錯了。談到簡單保養，千繪毫不藏私的告訴我們要進行一個多小時的「千繪式流程」：





卸妝→敷臉〈若面膜較黏稠，敷完會洗掉〉→化妝水→青春露→精華液→乳液→乳霜→眼霜→精華油擦脖子。





無論拍戲再怎麼累，沒有完成這些步驟他絕不會上床睡覺。「卸妝真的很重要！」千繪強調：「絕不可以帶著妝睡覺。開始從事演藝工作後，會長時間帶妝，加上前幾年在內地拍戲，氣候會讓皮膚變得很乾，我都會自己帶整套的保養品，如果當天花了半小時化妝，就要花一個多小時來卸妝和保養。」





「不過，我現在只要花 10 幾分鐘，就能輕鬆地做好這些保養順序喔，很省時。」千繪說，這也是他和蓓朵娜一拍即合的原因。





一開始接觸到蓓朵娜，最吸引他的是很天然的淡淡的玫瑰香，一問之下，原來是『風中玫瑰』的香味，立刻擄獲了千繪的心。深入了解蓓朵娜的領先科技和專利成分後，從此『效率保養』成為千繪式保養的代名詞，千繪認真的解說，卸妝當然一定要，在洗澡後敷面膜可以增加營養吸收，然後就是蓓朵娜上場了：





時光青春露按摩拍打臉部吸收→永恆奇蹟精華液，臉和脖子都要塗喔→全時保濕修護凝霜→平衡時空精華油〈想要加強保養的時候〉，只要 10 幾分鐘，輕鬆俐落，完成了高效的保養。





每個女人都希望自己沒有皺紋、沒有眼袋、沒有曬斑，但這些都是隨著年齡會自然出現的現象，輕熟女和熟女要做的就是好好接受年齡，平常做好保護肌膚和保養肌膚的正確態度，自然就不會被年齡困住。調整自己的心態很重要，「我喜歡自己現在的狀態，皮膚有透明感，不化妝就能有好氣色。」千繪說，20 歲的他，有別人稱讚的美；30 歲的他，有自己很在意的美；到了 40 歲的他，相信會呈現看不出年齡的自信美。





【千繪小叮嚀】





1. 很多人會忽略脖子的保養，脖子可是會洩漏一個人的年齡喔！





2. 要視氣候增減保養品，比如日本比較乾燥會加擦精華液。





3. 防曬很重要，沒做好的話，化妝要遮的地方更多。



