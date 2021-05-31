特企／10萬偏鄉教育補助受困　sNug響應賈靜雯號召助學

由知名除臭襪品牌「sNug給足呵護」與「1919陪讀計畫」共同發起的「邀您為孩子的夢想參一腳！」活動，活動期間只要消費滿千元，於優惠碼欄位輸入指定陪讀公益碼，sNug就捐出50元資助「1919陪讀計劃」；而「1919陪讀班」自成立以來，已有超過5萬名的弱勢家庭孩童獲得幫助，計劃代言人賈靜雯號召大家一同關心弱勢家庭的孩童。





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「sNug給足呵護」科技健康襪品牌，一直以來都與公益有極大的關聯，正是因為總經理鐘志誠每年不間斷支持社福團體，並將公司走向「社會企業」的正面形象；年輕時曾經歷過家中經商失敗的人生過程，並在教會朋友的幫助下，才找到白手起家的機會。回憶起這段艱苦的人生，鐘志誠說，這是最難忘也最感恩的記憶，也因此立下心願告訴自己「未來有能力時，一定要用同樣的行動，來幫助需要幫助的人」。





鐘志誠表示，公司剛開始有獲利時就已經投身公益行列，初期只能捐出微薄的金額，但15年來公司的成長越來越穩定，由於每一年會和公益單位合作，過去幾年就曾與WBC沐風關懷協會《免費課後安親服務》、伊甸基金會《弱勢兒童服務計畫》等兒少援助單位合作，今年則是透過「1919陪讀計劃」資助弱勢家庭，因此未來每年6月將會是sNug的「公益月」，全公司都會投入人力支持公益。





1919陪讀計畫發起單位中華基督教救助協會副祕書長鄭夙珺表示，「1919陪讀班」與各地的教會合作，讓弱勢孩童在下課後可以免費的到陪讀班來溫習功課，並提供晚餐、做作業、品格教育、多元才藝等家庭性的關懷，由於現在疫情嚴竣，不論是隔代教養或是單親家庭，有的打零工的父母甚至就失去工作機會，估計5成以上的弱勢家庭都受到影響，因此我們更需要幫助這些弱勢家庭。





創立15年來，sNug給足呵護-科技健康襪在「除臭襪」市場已擁有高度的市佔率，也榮獲台灣歷年MIT金選獎的「除臭機能襪」優良品牌；因為鐘志誠相當重視兒童對於紡織品的高敏感度，全系列襪款皆有自主檢驗CNS 15290嬰幼兒紡織安全規範中的有害物質，達到有害物質零檢出的安心認證；多年來不僅堅持全系列產品皆申請MIT微笑標章，截至目前已累計高達407項MIT微笑標章認證產品，並榮獲多次MIT金選獎肯定。





鐘志誠表示，現在疫情讓台灣很辛苦，不論是各行各業，營收面受到很大的影響，卻還是辛苦的經營苦撐，但弱勢孩童更辛苦，希望可以幫助到這些需要幫助的孩童；一個人的力量有限，若是大家一起來做公益，愛心齊力就可以克服這一切。



