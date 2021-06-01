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檸檬草屬於草本植物，外觀看起來有如芒草一般，但栽培歷史悠久，主要生長在熱帶和亞熱帶地區，因為具有特殊的氣味，又被稱作「香茅」、「檸檬香茅」，非常普遍運用在料理、茶品湯中，像是泰式料理「清蒸檸檬魚」少不了檸檬草，當檸檬草乾燥之後，也會運用在泡茶當中。
雖然檸檬草外觀不是像玫瑰那麼外型亮眼的植物，但不論擺在室內、室外都很適合，這類植物已經被證明對我們的心理有鎮定和放鬆作用，加上檸檬草特殊的氣味，被行政院農委會證實是具有驅蟲功效。
防蚊植物好處多！種植需避免容器積水
可以擺幾盆檸檬草放在窗檯、門廊或整個院子中，此外美國疾病管制局(CDC)官網，有指出防蚊植物包括擠下這幾種：
- 檸檬草（LemonGrass)
- 除蟲菊(Dalmatian Pyrethrum)
- 薄荷類有圓葉薄荷(English Pennyroyal)
- 貓薄荷(Catnip)
- 迷迭香(Rosemary)
- 薰衣草(Lavender)
檸檬草精油具舒緩壓力、抗氧化功效
因此不少業者都是特別將檸檬草的葉片提煉變成精油，帶點柑橘、清新的香味外，也常見用在化妝品、香皂，研究已經指出使用檸檬草的精油下，可以減輕壓力、焦慮、緩解頭痛、抗氧化等多重功效。
當然檸檬草也常被運用在藥用上，但較普遍適用於烹調、茶飲，將新鮮或乾燥的莖葉作為茶包，檸檬草茶還可以緩解胃部痙攣，甚至被證明可以預防胃潰瘍，雖然有一說檸檬草有助於預防各種癌症，但迄今為止，對此的研究還不足。
每天來杯「檸檬草茶」降低血壓舒緩頭痛
一項刊登在亞太熱帶醫學雜誌上發表的研究中， 研究人員發現，服用檸檬草茶兩周的患者血壓較低。參與者每天早餐喝下 180 毫升檸檬草茶，平均血壓從 153 / 90mmHg 降低到 141 / 82mmHg，只是檸檬草雖然好處多，但凡事適量即可。
像是本身體虛的人、或是患有重大疾病的人，不管是服用檸檬草料理、還是喝檸檬草茶適量就好，像是孕婦或哺乳期婦女，沒有足夠的證據表明檸檬草茶或烹飪使用會產生負面影響，但建議在此期間避免食用。
參考文獻
Free Radical Scavengers and Antioxidants from Lemongrass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)
Interaction with indoor plants may reduce psychological and physiological stress by suppressing autonomic nervous system activity in young adults: a randomized crossover study
Lemon grass essential oil as a potent anti-inflammatory and antifungal drugs
行政院農委會-藥用植物主題館
文／王芊淩 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏季室內擺「檸檬草」不只驅蚊！研究：作為茶飲有助降低血壓、緩解頭痛
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