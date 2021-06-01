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根據政府從正向神經心理學介入，針對新冠肺炎疫情設計並發展出「P.E.A.C.E五部曲」，黃玉書主任歸納民眾常見問題，建議可以遵循下列因應策略：
● 遵從政府及專家的防疫措施，我們絕對要有信心去相信科學與專業。切勿傳遞錯誤的訊息，散發恐怖的資訊
● 給予周遭親人同事朋友，不管是確診者或疑似確診者，更多的同理心與支持，而不是互相懷疑與指責
● 正向思考且學會接納各種負面的情緒，比如當面對家人或朋友出現的焦慮不安、生氣煩躁，或一直抱怨吃不太下、睡不好等等情緒，要先能夠停下來傾聽，並告訴自己這些都是正常的情緒反應，並要同理他人，這就是轉念及正向思考
● 維持正常的作息，足夠的營養與運動。充足的睡眠更能夠減少焦慮及憂鬱的產生
● 適度地「減少」觀看新冠肺炎相關重複新聞報導，轉而做一些平常比較喜歡的事情，比如聽一些好聽的音樂、看一本喜歡的書籍，甚至在家做瑜伽也有適度的運動效果，同時亦可減緩焦慮憂鬱情緒。
● 如果發現心情出現較大波動，如焦慮、恐慌、心悸，同時也出現失眠等等症狀，且一週超過三天以上的失眠，則建議應該尋求精神科、身心科或心理師的專業協助。隔離者可撥打免費諮詢專線1925尋求專家協助。
「心理抗疫」也是非常重要的一環，維持好的身心狀況，方能共同面對疫情的挑戰，也是對整體社會最有效的應對方法。
資料來源：健康醫療網 齊「心」抗疫超重要！ 專家提出身心因應策略
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