ASTRO車銀優「軍人頭」首露面 6月5日邀台粉見證
韓團ASTRO成員車銀優，近來個人作品不斷，幾部獨挑大梁的戲劇《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》與《女神降臨》等均獲不俗成績，他為了感謝粉絲支持，將於6月5日辦《Just One 10 Minute～With You～車銀優線上直播粉絲見面會》，透過直播方式一同與台灣粉絲度過歡樂時光。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-06-01 22:00:00
車銀優除了積極準備與台灣粉絲的線上見面會內容，他四月下旬時，宣布加入由金來沅、李鍾碩主演的電影《分貝（Decibel）》演出陣容，該部作品描述恐怖分子利用對聲音有反應的改良炸彈，企圖占領市中心的危機故事，車銀優這次將化身海軍緝拿壞人。
他日前為了《分貝》的角色，首次將頭髮剃到最短，並俏皮問大家：「我把頭髮剪短，大家覺得如何呢？」粉絲屆時可透過線上直播見面會，聽聽本尊親自聊聊新造型。
《Just One 10 Minute～With You～車銀優線上直播粉絲見面會》將於6月5日晚間7點開始，全程總計110分鐘，票價為台幣1000元，凡購買都有機會抽車銀優親筆簽名海報（200張）、20張拍立得與公仔雕像10個，詳情請至主辦單位「眾水之音文化傳播有限公司 Music Stream Culture」粉絲團查詢。