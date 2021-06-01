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ASTRO車銀優「軍人頭」首露面　6月5日邀台粉見證

▲車銀優將於6月舉辦粉絲見面會。（圖／眾水之音文化傳播、fantagio music）
▲車銀優將於6月舉辦粉絲見面會。（圖／眾水之音文化傳播、fantagio music）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-01 22:00:00

韓團ASTRO成員車銀優，近來個人作品不斷，幾部獨挑大梁的戲劇《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》與《女神降臨》等均獲不俗成績，他為了感謝粉絲支持，將於6月5日辦《Just One 10 Minute～With You～車銀優線上直播粉絲見面會》，透過直播方式一同與台灣粉絲度過歡樂時光。 

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車銀優除了積極準備與台灣粉絲的線上見面會內容，他四月下旬時，宣布加入由金來沅、李鍾碩主演的電影《分貝（Decibel）》演出陣容，該部作品描述恐怖分子利用對聲音有反應的改良炸彈，企圖占領市中心的危機故事，車銀優這次將化身海軍緝拿壞人。 

他日前為了《分貝》的角色，首次將頭髮剃到最短，並俏皮問大家：「我把頭髮剪短，大家覺得如何呢？」粉絲屆時可透過線上直播見面會，聽聽本尊親自聊聊新造型。 

《Just One 10 Minute～With You～車銀優線上直播粉絲見面會》將於6月5日晚間7點開始，全程總計110分鐘，票價為台幣1000元，凡購買都有機會抽車銀優親筆簽名海報（200張）、20張拍立得與公仔雕像10個，詳情請至主辦單位「眾水之音文化傳播有限公司 Music Stream Culture」粉絲團查詢。

▲▼車銀優為了作品剃短髮，粉絲屆時可透過見面會見證偶像新髮型。（圖／車銀優IG、眾水之音文化傳播、fantagio
▲▼車銀優為了作品剃短髮，粉絲屆時可透過見面會見證偶像新髮型。（圖／車銀優IG、眾水之音文化傳播、fantagio music）
▲▼車銀優為了作品剃短髮，粉絲屆時可透過見面會見證偶像新髮型。（圖／車銀優IG、眾水之音文化傳播、fantagio
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