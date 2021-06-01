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陳時中表示，確診個案數據經校正後，疫情已緩步往下走，這3天維持持平的狀況，目前校正回歸個案中仍以雙北居多，其他縣市個案較少。目前Rt值（推測一確診者可傳染給多少人）漸漸下降，這反映過去14天的防疫成果，但也不表示疫情樂觀，也沒有本錢放鬆，未來仍須努力維持現有戰果。
三周累計125人死亡 新增一溺斃死者確診
雖確診人數下降，但死亡人數仍在高峰，今日新增13例死亡案例，年紀介於60多歲至80多歲，過去三周以來累計死亡人數已達125人。發言人莊人祥提到，死亡的案6932，為60多歲男性，24日意外溺水身亡，25日被通報採檢，28日確診。經了解個案20日出現發燒症狀，有去診所就醫，本身有高血壓與糖尿病史，但詳情有待進一步調查。
是否這段期間內的死者都須採檢？莊人祥補充，目前只要不是在醫院內死亡，屬於非自然死亡，檢警都會探查，只要有懷疑就可已採檢送疾管署檢驗，沒有特別限制哪些狀況不驗。
重症率更新 不分齡16%、高齡30%
關於北病南送情形，目前北南醫學中心若有配對，便會直接進行轉送，不會透過中央；若是需要南送但無法找到醫學中心收治，或是由集中檢疫所送醫的，中央會進行協助。醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前有各種管道進行南送，無法提供確切的數字。
他補充，目前有224人使用呼吸器，也更新昨日報告的重症比例，不分年齡重症率為16%，60歲以上重症率為30%。
離島入境普篩違法 本島已設站把關
離島三縣，連江縣、澎湖縣以及金門，因擔心本島案例至離島，逕為公告入境旅客須接受抗原快篩，公告已違反傳染病防治法，指揮中心會發函撤銷公告。陳時中說，昨日已公布飛往離島的五個國內航站皆設立篩檢站，需填寫健康聲明書，有症狀者不得搭機，這樣的強度已達到全面篩檢目的，所以離島不用另行設立。且擔憂快篩的偽陰性反而會降低戒心，容易鬆懈。
資料來源：健康醫療網 疫情雖趨緩 陳時中直言沒有放鬆的本錢
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