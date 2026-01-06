我是廣告 請繼續往下閱讀

2026馬年刮刮樂最新5款來了！2000萬超級紅包何時上市？

分別是100元的「馬年行大運」、200元的「大三元」、300元的「海底大尋寶」、500元的「五路財神」以及1000元的「1200萬大吉利」

據悉，今年將會在1月20日上市，擔任過年刮刮樂第二波主打

▲一年一度過年重頭戲2000萬超級紅包會在1月20號上市！當作第二波新春刮刮樂上架，獎金結構備受矚目。（圖/記者張嘉哲攝）

2026馬年刮刮樂最新5款！中獎率、賺錢率、最大頭獎數量、獎項特點一覽

🟡馬年行大運（售價100元）

想靠這張發財絕對是不可能的

▲單張售價100元馬年行大運，頭獎僅5萬元，不是會賺大錢的刮刮樂，適合買給小朋友沾沾喜氣。（圖/台彩提供）

🟡大三元（售價200元）

大三元的中獎率34%是過年刮刮樂中最低，賺錢率16.32%也普普通通

▲中獎率是首波刮刮樂中最低，賺錢率也普通，單張售價200元，頭獎200萬元一共有7張，推薦給喜愛麻將的民眾購買。（圖/台彩提供）

🟡海底大尋寶（售價300元）

「賺錢率」高達 19.57%，比售價1000元的款式還要高

▲300元的海底大尋寶是首波的黑馬！賺錢率是五款當中最高，比售價1000元的款式還要高，適合以小博大的民眾購買。（圖/台彩提供）

🟡五路財神（售價500元）

中獎率是第一波當中算還不錯達到40.72%，不過賺錢率較低

▲每年過年都會推出的500元「五路財神」，賺錢率雖然不高，但是只要中獎都有機會是翻倍以上，記者買這張曾經中過多次5000元！（圖/台彩提供）

🟡1200萬大吉利（售價1000元）

中獎率70%是彩券當中最高

賺錢率其實也有19.07%

而且今年頭獎多2個1200萬、25個100萬，是非常適合集資購買的一張刮刮樂。

▲適合集資的高額刮刮樂，1000元的「1200萬大吉利」，今年頭獎多2個1200萬，貳獎100萬也從175個上升到200個。（圖/台彩提供）

2026馬年刮刮樂首波賺錢率冠軍是它！多年實戰經驗分享

賺錢率最高的是300元的海底大尋寶這張，賺錢率達到19.57%，適合預算有限，想要以小博大的民眾來玩！

朋友鈔票一把抓甚至刮出15000元的獎金，金幣大作戰則有刮到3張1000元的經驗。

總之想賺錢、想小試手氣買300元刮刮樂最推、小拼大獎500元、1000元的都很適合集資購買

▲2026年刮刮樂最新款登場！單人購買最推300元、500元；合資朝1000元、2000元高額刮刮樂買入，最有機會中大獎。（圖/記者張嘉哲攝）

