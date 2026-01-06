全家便利商店今（6）日單品美式、單品拿鐵買6送6，加碼門市一日限定「自帶環保杯」買任何飲品都折扣8元（原本5元），若搭配寄杯咖啡買6送6喝，相當於比半價便宜，咖啡控記得要趁現在囤貨；「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券，有特選美式、精品拿鐵買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月6日起至1月13日
◾大杯美式4杯+金莎3粒裝2條，7折（現折80元）
◾大杯拿鐵4杯+金莎3粒裝2條，7.1折（現折90元）
◾大杯美式4杯+能多益餅乾2包，7折（現折78元）
◾大杯拿鐵4杯+能多益餅乾2包，7.1折（現折88元）
📍門市｜即日起至1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜1月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾單品拿鐵6杯+哈根達斯迷你杯6入，5折（冰+咖啡原價239元、特價120元）
◾單品美式6杯+哈根達斯迷你杯6入，5折（冰+咖啡原價229元、特價115元）
全家門市12/6自備飲料杯，每杯現省8元（原本省5元）
📍門市｜即日起至1月6日
買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，可用39元加購哈根達斯雪糕（原價149元），換算下來比買一送一還便宜，雪糕限指定口味：薄荷可可餅乾雪糕、多重莓果牛乳雪糕。
◾大杯特選美式＋哈根達斯雪糕94元，4.6折（原價204元）
◾大杯特選拿鐵＋哈根達斯雪糕104元，4.9折（原價214元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
🟡美廉社
📍APP｜即日起至1月6日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
