全家便利商店今（6）日單品美式、單品拿鐵買6送6，加碼門市一日限定「自帶環保杯」買任何飲品都折扣8元（原本5元），若搭配寄杯咖啡買6送6喝，相當於比半價便宜，咖啡控記得要趁現在囤貨；「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券，有特選美式、精品拿鐵買一送一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月6日起至1月13日
◾大杯美式4杯+金莎3粒裝2條，7折（現折80元）
◾大杯拿鐵4杯+金莎3粒裝2條，7.1折（現折90元）
◾大杯美式4杯+能多益餅乾2包，7折（現折78元）
◾大杯拿鐵4杯+能多益餅乾2包，7.1折（現折88元）

▲7-11馬年咖啡優惠組，搭配巧克力相當於下殺7折。（圖／7-11.com.tw）
▲7-11馬年咖啡優惠組，搭配巧克力相當於下殺7折。（圖／7-11.com.tw）

📍門市｜即日起至1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）

▲7-11門市至2026年1月6日前，特選咖啡2杯99元。（圖／7-11.com.tw）
▲7-11門市至2026年1月6日前，特選咖啡2杯99元。（圖／7-11.com.tw）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買

🟡全家便利商店
📍APP｜1月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾單品拿鐵6杯+哈根達斯迷你杯6入，5折（冰+咖啡原價239元、特價120元）
◾單品美式6杯+哈根達斯迷你杯6入，5折（冰+咖啡原價229元、特價115元）
全家門市12/6自備飲料杯，每杯現省8元（原本省5元）

📍門市｜即日起至1月6日
買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，可用39元加購哈根達斯雪糕（原價149元），換算下來比買一送一還便宜，雪糕限指定口味：薄荷可可餅乾雪糕、多重莓果牛乳雪糕。

◾大杯特選美式＋哈根達斯雪糕94元，4.6折（原價204元）
◾大杯特選拿鐵＋哈根達斯雪糕104元，4.9折（原價214元）

▲全家買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，可用39元加購哈根達斯雪糕，比買一送一還便宜。（圖／全家family.com.tw）
▲全家買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，可用39元加購哈根達斯雪糕，比買一送一還便宜。（圖／全家family.com.tw）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）

▲萊爾富咖啡5元多一杯，相當於近5折開喝。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
▲萊爾富咖啡5元多一杯，相當於近5折開喝。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡美廉社
📍APP｜即日起至1月6日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

資料來源：7-11全家萊爾富

相關新聞

開工咖啡優惠！7-11特大杯拿鐵買2送2：寄杯限今天　全家10元+1杯

皮蛋多力多滋開賣了！7-11家樂福都有　開箱試吃口感曝：勸你不要

本周咖啡優惠！7-11買7送7剩2天　全家哈根達斯39元：比半價便宜

最強福袋公認是這間！7-11、全家隱藏勁敵：低調賣光、買到就回本