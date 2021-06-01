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因應疫情影響從急診室要進到醫院內前，患者都必須經過快篩、或PCR採檢陰性，但不少孕婦都認為大醫院患者人較多可能會風險較高，是不是到小診所比較安全？
童綜合醫院婦產科主任劉錦成解釋：「大醫院其實是相對安全，因為進來醫院都是有嚴格篩檢，但一般小診所沒辦法做快篩，比較不能做特殊的防護。加上大醫院內診間都有要求保持1.5-1.8公尺的安全距離，防範上做得相對嚴格。」
但不管什麼原因來到醫院，孕婦們也都放心醫院也是高規格在做防疫，只是孕婦本身有任何不舒服症狀也要提前告知醫師，才能做最適當的安排，醫院對於產檢、剖腹產、自然產都有不同的防疫規劃。
產檢：產婦若健康可稍微延後再產檢
產檢目前健保規定總共十次，大概28周之前就是一個月一次，產婦其實沒有特殊的病史，在前面28周之前，除了染色體檢查都做完，一個月一次都可以。
但如果是剛懷孕的時候孕婦，媽媽還是得進行例行產檢還，劉錦成說：「但如果之後沒有特殊狀況可以稍微延後一點再去，減少到醫院的暴露風險，但如果比較後期若是有妊娠高血壓、糖尿病還是要比較密集追蹤，包含自己血壓、身體狀況，有需要還是要到醫院。」
而產檢會需要進行比較屬於侵入性的檢查，像是羊膜穿刺、高層次超音波目前都暫停，如果真的有需要，會等拿到孕婦PCR陰性證明再開始做。
剖腹產：提早規劃安排做好PCR檢測
剖腹產多數都是事先安排，預期的時間來進行剖腹產，產婦通常都可以在三天前拿到PCR陰性就會拿到報告，但如果剖腹產通常還等不及報告，醫院也會把產婦當陽性，到隔離病房去進行剖腹。
自然產：醫院完整分流不怕被傳染
比較擔憂是自然產，碰到產婦已經全開了，劉錦成說：「目前我們醫院規定是，如果在檢驗如果還沒出來，就會在急診直接生，如果PCR是陽性會到專責病房去生。」
大多數產婦還是從急診去分流，第一線醫師會進行評估，不管是TOCC、有沒有症狀等等，確定出來是陰性才會到產房去，如果是高風險、有發燒、有專責自然產的房間。
醫師最後仍提醒這波台灣社區感染，準媽媽一定要特別注意，劉錦成提到：「若孕婦不小心感染到新冠病毒，可能會加重病情，因為如果在第二、第三孕期感染症狀會比較嚴重，併發症可能會比較多。」
另外，大多孕婦因懷孕後荷爾蒙改變使得免疫力降低，對營養的需求會比較高，可視情況補充足夠的營養品。
文／王芊淩、圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫對策／疫情期間孕婦該不該產檢？準媽媽們必知防疫準則
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