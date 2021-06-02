BMW純電四門房車i4正式發表，頂規M50性能輸出媲美當家跑車M3!

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW i4定位在中型房車級距，車長4,785mm，車寬1,852mm，車高1,448mm，採用CLAR平台打造其車長與現行3系列相比差距不大，不過為了塑造更濃郁的跑車形象在車高部分稍稍降低了些，底盤距地高度也隨著車型的不同也略有調整，i4 eDrive40與M50的電池模組皆採用的是81.5 kW的容量，不過前者採用的是可輸出335匹馬力的單馬達設定，0-100 km/h為5.9秒，續航里程近500公里；至於性能較強悍的i4 M50採用的可輸出536匹馬力的雙馬達系統，0-100 km/h僅3.9秒，極速可達225 km/h，但因輸出降為強勁之故其續航里程比起eDrive40少了約100公里為394公里；充電效率部分使用11kW的家用充電器計算，從0至充滿電需要8小時左右，若使用專用的200 kW快充則可在半小時將電量從10%充至80%。
操控部分仍承襲BMW精準的操駕手感，採用前雙A臂後多連桿的設定，搭配可隨速度調整車高的空氣懸吊可兼顧乘坐舒適性與動態操駕的路感回饋，操駕模式同樣提供M模式讓駕駛能選擇自己想要的懸吊設定與轉向靈敏度，尤其是性能更強悍的M50車型為了追求更進一步的操駕感受，底盤部分裝配有強化防傾桿、M Sport煞車系統與輕量化輪圈，48.1/ 51.9的車輛配重也讓重心更為均衡，外觀上也多了些專屬性能套件加持，看起來就像是部換上不同套件的M3般犀利，水箱罩同樣承襲新世代風格採用巨幅腎型輪廓，不過因純電車不需考慮引擎進氣效率，因此上半部採封閉式設計，下半部則為10段可調的進風閘門提供給馬達及相關部件散熱之用；售價部分i4 eDrive40為56,395歐元(約新台幣193萬)，i4 M50為66,895歐元(約新台幣229萬)，新車交付時間約落在今年年底。