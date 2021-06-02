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宅經濟挺農民　陳其邁：品嘗玉荷包正當時

▲陳其邁今(2)日防疫會議上推薦民眾品嘗玉荷包，請洽大樹區農會、高雄首選電商平台。（圖／高市府提供）
▲陳其邁今(2)日防疫會議上推薦民眾品嘗玉荷包，請洽大樹區農會、高雄首選電商平台。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-06-02 19:59:01

進入六月的炎炎夏季，此時更是高雄玉荷包的盛產期，高雄荔枝栽種面積共3,088公頃，玉荷包為主要品種，其中以大樹區種植面積最大。對於今年的玉荷包農民可說是一波多折，年初低溫玉荷包開花率普遍有8至9成，但後續受乾旱影響，著果率僅約3-4成，總產量估計為1萬4400公噸。雖然總產量較減低，但玉荷包產期短，對於農民來說必須在三個禮拜內全部銷售，現在剛好疫情影響，對農民來說更是挑戰。

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▲農業局長張清榮今呼籲宅配業者，若有需要調整收件方式，應事先公告週知農友。（圖／高市府提供）
▲農業局長張清榮今呼籲宅配業者，若有需要調整收件方式，應事先公告週知農友。（圖／高市府提供）
此次受到疫情影響，民眾皆在家發揚「宅經濟」，同時又適逢端午佳節生鮮送禮配送需求，宅配單爆量影響了產期農產品宅配效率，昨(1)日更有多家宅配業者改變配送政策，暫時停收北部市場低溫宅配部分。

市長陳其邁今(2)日防疫會議上推薦民眾品嘗玉荷包、正當時，他說，大樹農民很辛苦，旱災結束遇到疫情，現在北部通路大塞車，考量玉荷包產季短只到六月底結束，最好的玉荷包就推薦中南部民眾，大家盡量買盡量吃，也歡迎企業團體訂購，請洽大樹區農會、高雄首選電商平台。

▲張清榮呼籲喜愛玉荷包的民眾，玉荷包產期只剩下一個禮拜的時間，這次錯過就要再等一年。（圖／高市府提供）
▲張清榮呼籲喜愛玉荷包的民眾，玉荷包產期只剩下一個禮拜的時間，這次錯過就要再等一年。（圖／高市府提供）
高市農業局長張清榮今(2)日抵達大樹農會姑山倉庫關心農友，並呼籲宅配業者，若有需要調整收件方式，應事先公告週知農友，好讓農友有時間調整改送其它宅配管道。在此疫情期間，宅配生鮮包裹不易準時，也期待消費者能多多包容。

▲大樹農會歐幸娟總幹事表示常溫配送只要隔天送達，品質依然良好。（圖／高市府提供）
▲大樹農會歐幸娟總幹事表示常溫配送只要隔天送達，品質依然良好。（圖／高市府提供）
以往配送玉荷包是以常溫為主，近年來因為冷鏈貨運興起，冷藏配送逐漸成為另一種選擇。大樹農會歐幸娟總幹事表示，目前農會的玉荷包荔枝也是透過郵局常溫宅配及冷藏宅配並行，多年來運作順暢，現在北部地區透過郵局能夠隔日到達，也透過冷藏運送中南部地區，希望讓所有全國消費者都能享用到最當季的玉荷包。並表示農會有多間合作宅配廠商，會機動調整，同時表示雖是常溫配送只要隔天送達，品質依然良好。

張清榮也呼籲喜愛玉荷包的民眾，玉荷包產期只剩下一個禮拜的時間，這次錯過就要再等一年，有想要嘗鮮產地直送的民眾，可直接到大樹農會網站或是高雄首選電商平台訂購。同時也分享一個玉荷包保鮮小撇步，如果收到玉荷包時，先剝殼後放入保鮮盒冷藏，除了可以延長保鮮期外，更可以提升玉荷包風味，歡迎消費者在家嘗試。

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