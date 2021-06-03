Lexus NX大改款首張定裝照出爐，新款尾燈造型頗為聚焦!

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雖然先前”意外”曝光的影片中已知大改款NX的大致外觀，不過在官方尚未公布定裝照前仍有些許變動空間，但從曝光的影片中可見車頭採用新世代的設計語彙，頭燈輪廓與現行小改款的IS有著類似設計，將過去採分離式的日行燈整合至燈組上緣，眼神銳利度上更甚以往，紡錘型水箱護罩依舊，卻利用直列黑色亮面材質凸顯更強烈的霸氣感，搭配重新設計的立體前保桿及霧黑色輪圈，無論氣勢及質感都比改款前要好上許多。
這次官方釋出的預告照為一張面向富士山的尾部特寫，即便未見全貌但已知尾燈將採用橫貫式的新概念，不過並非像UX那般尾燈與尾燈中間採用一道不間斷的光條連接，大改款NX採用的是兩側L型尾燈搭配上方一道獨立LED光條，以該手法詮釋下讓尾部猶如畫龍點睛般多了顯眼的視覺焦點，另外影片中採用Logo的尾標也被Lexus字樣所取代；內裝鋪陳從影片中也能看到最大亮點就在於中控螢幕尺寸明顯放大不少，搭配上全數位駕駛儀表、新式線傳排檔桿及無線充電座等配備來強化車艙的科技含量，過去較為保守的車艙氛圍已不復見。
底盤部分採用集團新世代TNGA-K平台打造，懸吊規格與設定尚待發表後公佈，動力規格預計有2.5升與3.5升兩種排量的汽油引擎，搭配裝上電動馬達的Hybrid及PHEV車型規畫出多款車型組合，屆時國內將引進哪種規格也將在發表後有更進一步的消息，目前只好等待6/12的發表會上Lexus還會不會帶給車迷們更多驚喜!