▲ 中華 eMOVING iE125 新年式升級不加價 本月購車享好禮

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全車系導入汽車級緊急煞車警示系統
旗艦科技款另增光感應頭燈
eMOVING iE125 全車系率先導入汽車級緊急煞車警示系統，行駛遇前方緊急狀況煞車時，將閃爍雙黃燈警示，貼心提醒後方車輛，讓車主行車更安全；旗艦科技款另增加光感應頭燈，透過環境亮度偵測自動開啟大燈，無論環境還是天氣變化都能即時幫你照明前方道路，把關行車安全。
動力升級不加價 全新運動型避震器奔馳更強勁
經 iE125 粉絲專頁大調查，車主敲碗期盼的 Boost 加速動力秒數延長，可有效對應台灣道路實況；為此，新年式車款規劃 Boost 時間設計由原來的 30 秒加倍到 60 秒，此外，在旗艦科技款部分針對避震器調整成新運動型避震器，21 年式全新運動型避震器阻尼較大、收斂及回彈快、過彎反應敏銳度提升、車身的晃動較小、行經不平路面時輪胎的循跡更佳。
更貼近人性化使用
旗艦科技款提供了全新儀錶風格設計，加上原 iE125 照片上傳成為桌布背景的功能，讓儀錶搭載自己喜愛的照片。同時為了方便車主使用，調整了熄火後，座墊開啟延遲時間的功能，透過手機 APP 設定，熄火後 60 秒內只要一個按鍵就能輕鬆開啟置物箱。
2+2 最好康
iE125 建議售價超質款 67,800、旗艦科技款 85,800，搭配「這夏最好康」專案本月購車領牌還享好禮 2+2，全車系送輕巧型充電器、延長保固一年，指定銀行信用卡刷卡分期，再享 30 期零利率，不只如此，指定車款再送 3,000 元購車金，還有政府高額補助，最高可享 24,000 購車優惠(註)。
除了購買 eMOVING iE125 新年式車型的車主們，可體驗上述多種新功能及乘車體驗的各項科技配備，即日起豪華型與旗艦型舊車主(即免鑰匙車型)，只要花費 290 元特惠價，即可提前享有與 iE125 新年式車型相同之科技配備；或選擇 520 元組合價，還可多獲得乙次 3 千公里之定保套餐及 eMOVING 專屬品牌好禮【e-mu馬克杯】。