▲ KIA Picanto 再奪進口小車銷售冠軍 本月入主享「安心前行」專案

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KIA Picanto 在五月下旬即使面對疫情升溫的衝擊，仍繳出了五月銷售 120 台、相較去年同期年成長率達 48%、一到五月年成長率達 87% 的亮眼成績，不僅奪下五月同級進口小車銷售冠軍；累計自去年 7 月起至今年 5 月，即使面對同級對手接續改款上市，Picanto 仍然以穩定的銷售，持續榮登同級進口小車銷售總冠軍。台灣森那美起亞本月為 Picanto 推出「安心前行」專案，即刻入主可享首年低月付 2,999 元理財方案，並升級無線手機充電座。
Stonic
Stonic 全車系，包含建議售價 73.9 萬元的入門規格 1.4L 時尚版，均標配 SCC 智慧巡航控制系統，並搭配LFA 進階型車道維持輔助系統(全速域)、與 LKA 車道維持輔助系統，讓 Stonic 進一步升級為 Level 2 智慧駕駛輔助系統。台灣森那美起亞本月為 Stonic 推出「安心前行」專案，即刻入主可享首年低月付 3,999 元理財方案，並升級無線手機充電座。
KIA 夏季健檢活動，回廠享多項免費檢查
自即日起，車主只要預約回廠保養即享免費車輛防疫清潔，以及空調系統安全、電瓶蓄電量、輪胎及胎壓多項免費檢查。另自 6 月 15 日至 8 月 31 日止，台灣森那美起亞將推出夏季健檢活動，除可享免費防疫清潔與多項檢查外，另提供包含冷氣清新套餐優惠價 1,518 元、汽油及柴油的優質油精組合套餐優惠價 1,110 元、電動窗膠條保養套餐優惠價 219 元、PM2.5 濾網優惠價 1,299 元、空調系統增效保護劑優惠價 396 元、指定雨刷買一組再加送雨刷精等優惠方案，讓車主可以依照自身車輛狀況或原廠專業建議，選擇最適合的保養套餐。
KIA 與您一起攜手防疫
因應疫情，台灣森那美起亞已於全台展間與服務廠，同步實施高規格防疫措施；除了配合政府法令，於全台展示中心與服務廠採行實聯制外，展示車、試乘車、展間與服務廠每日並定時清潔消毒，包含展間與服務廠內所有服務人員均全程配戴口罩，並定時量測體溫、保持社交距離以降低感染風險。此外，並同步推出「線上預約，到府試乘」服務，顧客可於台灣森那美起亞官網預約，即可依據顧客填寫資訊，提供到府試乘服務。