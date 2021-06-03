特企／防疫總動員　口罩悶熱你需要這個　用過都說棒！

疫情來襲，現在全台都在警戒，「外出須全程戴口罩」更是全國民眾必須要配合的防疫政策，即將面臨到夏天，長時間戴口罩悶熱濕濕黏黏又擔心脫妝，市面上這麼多口罩支架，貼近你的臉，材質標示不明，好不好收納，彈性上夠不夠符合人的臉型，都是重要的環節，在地經營超過30年的旺德電通股份有限公司看準這商機，發揮創意結合專利，研發出「旺德 口罩架」台灣製造、品質保證，訴求無毒，使用台灣製食用級材料製作，加上雙重專利設計，每一個口罩架都是獨立包裝，來確保是安全的，也讓您使用安心，用得放心。





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旺德口罩架，有「它」讓口罩「存在感降到最低」為健康留空間，讓呼吸變得更輕鬆，結合人體工學理念圓弧彈性曲線設計,可依臉型調整貼合支撐口罩再升級，讓你輕鬆舒適戴口罩，防止口鼻直接接觸口罩，讓呼吸更順暢。搭配獨家設計，最高可守住 98% 的妝，兼顧透氣舒暢，採用台灣食品級原料台塑(PP)無毒材質，臉上不會有硬物感，彈性Q軟不留壓痕，輕鬆收納，設計美觀潮流有型，台灣製造 安心有保證。





眾多網紅使用超有感「戴了覺得呼吸順暢許多，整天必須戴口罩的好物」、愛化妝的網紅也推薦「再也不用擔心口罩沾妝容」，旺德口罩架，以最聰明的方式幫助每個生活在台灣的各種族群，好收納口罩架耐用方便，是您最好的產品選擇。



