Toyota新世代電動SUV概念車bZ4X Concept於美國亮相

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Toyota為發展電動車，以“Beyond Zero”概念註冊了「bZ」子品牌，Toyota預計至2025年於全球各市場共擴展電動車型至約70款，其中將會有15個全新獨立電動車系，並且有七款會掛上「bZ」品牌，而在上海車展首發，並於美國亮相的bZ4X Concept後續的量產車，就是「bZ」品牌第一款新車。同時也是Toyota與Subaru共同開發電動車的第一款車。
就外觀來看，bZ4X Concept 與當前的RAV4與Lexus NX都有幾分相似，尺碼也與RAV4相當，就等於是當前最暢銷的級距加上最火紅之電動車的組合，採e-TNGA 電動車專用平台，並配置與Subaru共同開發之4WD傳動系統，以及與CATL共同開發的電池。
bZ4X Concept 採用長軸距和短前懸設計，提供寬裕車內空間，車內中控台設計仍看得見與Toyota現行車款相似的輪廓，降低中控台與儀錶板高度，擴大前方視野，並抬高前中央鞍座高度，讓操作介面更靠近伸手可及之處；整體的內外設計成熟度極高，儼然已是準量產車態勢，相信只要稍微拿掉一些概念車所有的前衛裝飾，以現行樣貌直接量產絲毫不成問題。
而無論在上海車展或於美國，Toyota仍然沒有公布bZ4X之諸如動力規格等細節，相關量產規格資訊預計在2021年稍晚才會公布，並計畫於2022年投產上市。