▲ 集中火力加強價值！2021 年式 Range Rover Velar 試駕

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首先，在車型陣容上，進行大規模的縮減，過去 P300、P380 與最頂級的SVAutobiography Dynamic Edition 等車型全數不再引進，僅維持 P250 動力版本，除了試駕主角 P250 R-Dynamic S 車型以外，另外則是入門款P250 S。P250 R-Dynamic S 先前並無引進，P250 S 售價則從過去的 314 萬降價至 298 萬元，同步加上如Pivi Pro、Remote 遠端控制功能、水深偵測警示系統、360 度 3D 環景顯示系統、後部碰撞預警輔助與後方車流警示、LED 頭燈、三幅全真皮方向盤、400W 的 Meridian 數位音響等，但取消了換檔撥片以及 14 向調整電動椅，改為 12 向調整功能，再搭配上像是車室氛圍燈、淺牡蠣灰的車內頂篷、金屬門檻等裝飾，整體而言，價值感確實更勝過往，清楚說明 Land Rover Taiwan 期望透過調整性價比，來提升銷售成績。
至於過去不曾出現的試駕主角 P250 R-Dynamic S，除了 P250S 上所增加的車機系統、ADAS 安全配備與越野輔助科技同步搭載以外，針對頂篷配色換上了檀木黑、車內飾板換上了暗影鋁質鑲邊設計，氛圍燈加上了可調功能，前座電動椅同樣是 12 向調整，不過採用粒面皮混織類麂皮設計，且加上行李廂後排座椅椅背快速釋放鍵，增加空間使用上的便利性。
毫無疑問的，僅留下 P250 動力車型，將 Range Rover Velar 的車系售價，大抵維持在 300 萬上下區間，目標清楚，就是為了瞄準如 X3 xDrive30i、GLC 300 或是 Macan 2.0T 等車型而來，同時減少自身的後勤負擔，簡而言之，就是提升 CP 值、集中火力這兩大關鍵。
交代清楚了產品編成的更動，那試駕車款的實力如何？還記得先前兩次試駕Velar 的經驗，一次是在 2018 年的英國，一次是在 2020 年的台灣，但都不是 P250 R-Dynamic S 這動力，2.0 升引擎對應將近 4.8 米長、超過1.8 米重的尺碼，性能表現如何？自然是此次體驗重點。
平心而論，就算 Range Rover Velar 這車已經在台銷售超過三年，但每每在的路上擦身而過而過，或是此次再次領略，那渾身散發的美感，總是讓人願意放慢腳步、駐足欣賞，除了霸氣的車頭比例，更欣賞的是猶如遊艇般的性感臀型，就算全身幾乎都是剛烈的直線條鋪陳，但散發出的尊貴、優雅與動感，與全身都是曲線的跑車相較，一點也不遜色。
而在 P250 R-Dynamic S 身上，除了 R-Dynamic 套件的加持，讓全身多了金色的飾條點綴，以及專屬的 19 吋5 輻 5108 式深灰色鋁合金輪圈以外，其餘造型差異與入門的 P250 S 沒有太多不同，換言之，若 R-Dynamic 套件對你沒太多吸引力，那其實入手 P250 S，不會有太大的差異感受，頂多針對輪圈選配更大尺碼、提升運動性與視覺感，而且以 Land Rover 相當平易近人的選配價格，也讓很多消費者往往也會選擇入門車款，再搭配選配清單，打造專屬於自己的 Land Rover 車型。
座艙內的差異，除了上述的差異以外，全景天窗也是 P250 R-Dynamic S 的獨有配備，不過更讓人想要體驗的是，全新換上的 Pivi Pro 系統與全新的真皮方向盤操作手感。而此次試駕 P250 R-Dynamic S 的時間點，就是在先前體驗 2021 年式 Range Rover Evoque 過後沒幾天，Pivi Pro 操作熟悉感是完全相同的，在中控台的 10 吋觸控螢幕上，有著更直覺的介面呈現，流暢度與反應比先前進步，但不到一百分的滿意。
全新操作介面的方向盤與 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀表板的操作連結，依舊是不甚順手，不僅方向盤上的按鍵回饋過於生硬，對應的儀表板內介面反應也總是慢半拍，期望後續可以針對 Pivi Pro 系統的表現透過軟體升級改善，不然可惜了一流的液晶螢幕造型與介面美學，反應速度卻無法跟上對手的表現。
科技的表現卻無損 P250 R-Dynamic S 座艙內的典雅與豪華感，檀木黑的頂篷、暗影鋁質鑲邊飾板、粒面皮混搭類麂皮的座椅等，營造了滿滿的豪華質感與優雅氛圍，或許沒有德系對手的繽紛炫目，但以簡馭繁的功力，卻更展現出設計功力的深厚。
將近 4.8 米的車長，卻沒有把此空間架構回饋於座艙內的空間機能，尤其是比 Range Rover Evoque 大上沒有多少的後座空間，為最大的致命傷，568 公升的後廂置物容積，也因下方同尺碼的備胎空間讓離地高度相當高，好在加上了行李廂後排座椅椅背快速釋放鍵，稍添便利性，不然從空間機能與彈性切入，Range Rover Velar 別說與對手相較，就算與自家 Discovery Sport 比較，也是一點優勢都沒有。
行路的質感，確實如車內質感鋪陳般優異，比 Range Rover Evoque更沈穩的行路表現，成功的隔絕了大多數路面的震動與彈跳，但又無需犧牲太多的操控笨重感，雖然不到運動化休旅車的等級，但對於一般用路環境而言，Range Rover Velar 是聽話且聰慧的，及時的轉向手感與柔韌的懸吊反應，只要不是太過激烈的彎道駕駛，Range Rover Velar 都會讓人有著愉悅的操控回饋。
249ps/365Nm 的動力輸出，對應 Range Rover Velar 的身軀，表現出不疾不徐的加速感，不過於躁進，但也不到軟弱無力，0-100km/h 約莫 7.5 秒的成績，可能因為八速 ZF 變速箱的柔順帶動，讓人有著數據更勝體感的疑惑，不過值得讚許的是，此變速箱換檔精緻度相較於 Range Rover Evoque 上那具九速 ZF 變速箱來得更好且更成熟，也更適合 Range Rover Velar 的級距定位。
引以為傲的越野性能、獨樹一格的美學魅力，仍舊是 Range Rover Velar 對比對手的市場優勢，較高的起價與侷促的空間機能，則是最大致命傷，若想拉近一點與對手或與消費者間的距離，再加強科技配備的上手度與順暢度是目前最容易達到的部分，如果可以，也建議把車系定價再往下修 10~20 萬的空間，或許這樣，Range Rover Velar 的市場能見度，會更為出色，也會讓更多人願意將此美人胚子擁抱入懷。