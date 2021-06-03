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集中火力加強價值！2021 年式 Range Rover Velar 試駕

▲ 集中火力加強價值！2021 年式 Range Rover Velar 試駕
▲ 集中火力加強價值！2021 年式 Range Rover Velar 試駕

2GameSome - 有車賞

2021-06-03 21:25:00

Land Rover 旗下豪華家族 Range Rover 中的 Range Rover Velar，肩負著重要使命誕生，開啟了品牌嶄新的家族美學語彙、與如 Mercedes-Benz GLC、Porsche Macan 等對手較勁的任務。2018 年時一登台，提供了品牌少見的車系陣容規格，期望就是可以有著一番作為。但歷經三年時間過去，Velar的銷售表現無法成為 Land Rover 品牌旗下繼 Range Rover Evoque 以外的另一銷售得力助手，也無法對上述對手進行有效威脅，因此在 2021 年式的更動上，展現出品牌端的新策略思考。

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試駕車型為 2021 年式 Range Rover Velar P250 R-Dynamic S，售價為新台幣 324 萬元起。
試駕車型為 2021 年式 Range Rover Velar P250 R-Dynamic S，售價為新台幣 324 萬元起。
首先，在車型陣容上，進行大規模的縮減，過去 P300、P380 與最頂級的SVAutobiography Dynamic Edition 等車型全數不再引進，僅維持 P250 動力版本，除了試駕主角 P250 R-Dynamic S 車型以外，另外則是入門款P250 S。P250 R-Dynamic S 先前並無引進，P250 S 售價則從過去的 314 萬降價至 298 萬元，同步加上如Pivi Pro、Remote 遠端控制功能、水深偵測警示系統、360 度 3D 環景顯示系統、後部碰撞預警輔助與後方車流警示、LED 頭燈、三幅全真皮方向盤、400W 的 Meridian 數位音響等，但取消了換檔撥片以及 14 向調整電動椅，改為 12 向調整功能，再搭配上像是車室氛圍燈、淺牡蠣灰的車內頂篷、金屬門檻等裝飾，整體而言，價值感確實更勝過往，清楚說明 Land Rover Taiwan 期望透過調整性價比，來提升銷售成績。

至於過去不曾出現的試駕主角 P250 R-Dynamic S，除了 P250S 上所增加的車機系統、ADAS 安全配備與越野輔助科技同步搭載以外，針對頂篷配色換上了檀木黑、車內飾板換上了暗影鋁質鑲邊設計，氛圍燈加上了可調功能，前座電動椅同樣是 12 向調整，不過採用粒面皮混織類麂皮設計，且加上行李廂後排座椅椅背快速釋放鍵，增加空間使用上的便利性。

毫無疑問的，僅留下 P250 動力車型，將 Range Rover Velar 的車系售價，大抵維持在 300 萬上下區間，目標清楚，就是為了瞄準如 X3 xDrive30i、GLC 300 或是 Macan 2.0T 等車型而來，同時減少自身的後勤負擔，簡而言之，就是提升 CP 值、集中火力這兩大關鍵。

2021 年式 Range Rover Velar 重新調整車型陣容，期望集中火力。
2021 年式 Range Rover Velar 重新調整車型陣容，期望集中火力。
交代清楚了產品編成的更動，那試駕車款的實力如何？還記得先前兩次試駕Velar 的經驗，一次是在 2018 年的英國，一次是在 2020 年的台灣，但都不是 P250 R-Dynamic S 這動力，2.0 升引擎對應將近 4.8 米長、超過1.8 米重的尺碼，性能表現如何？自然是此次體驗重點。

平心而論，就算 Range Rover Velar 這車已經在台銷售超過三年，但每每在的路上擦身而過而過，或是此次再次領略，那渾身散發的美感，總是讓人願意放慢腳步、駐足欣賞，除了霸氣的車頭比例，更欣賞的是猶如遊艇般的性感臀型，就算全身幾乎都是剛烈的直線條鋪陳，但散發出的尊貴、優雅與動感，與全身都是曲線的跑車相較，一點也不遜色。

R-Dynamic 的點綴以金色飾條為主。
R-Dynamic 的點綴以金色飾條為主。
試駕車款選配黑色對比色車頂，價格為 36,800 元，
試駕車款選配黑色對比色車頂，價格為 36,800 元，
而在 P250 R-Dynamic S 身上，除了 R-Dynamic 套件的加持，讓全身多了金色的飾條點綴，以及專屬的 19 吋5 輻 5108 式深灰色鋁合金輪圈以外，其餘造型差異與入門的 P250 S 沒有太多不同，換言之，若 R-Dynamic 套件對你沒太多吸引力，那其實入手 P250 S，不會有太大的差異感受，頂多針對輪圈選配更大尺碼、提升運動性與視覺感，而且以 Land Rover 相當平易近人的選配價格，也讓很多消費者往往也會選擇入門車款，再搭配選配清單，打造專屬於自己的 Land Rover 車型。

P250 R-Dynamic S 標配 19 吋5 輻 5108 式深灰色鋁合金輪圈。
P250 R-Dynamic S 標配 19 吋5 輻 5108 式深灰色鋁合金輪圈。
座艙內的差異，除了上述的差異以外，全景天窗也是 P250 R-Dynamic S 的獨有配備，不過更讓人想要體驗的是，全新換上的 Pivi Pro 系統與全新的真皮方向盤操作手感。而此次試駕 P250 R-Dynamic S 的時間點，就是在先前體驗 2021 年式 Range Rover Evoque 過後沒幾天，Pivi Pro 操作熟悉感是完全相同的，在中控台的 10 吋觸控螢幕上，有著更直覺的介面呈現，流暢度與反應比先前進步，但不到一百分的滿意。

Pivi Pro 系統是此次年式更新的進化重點。
Pivi Pro 系統是此次年式更新的進化重點。
10 吋 Touch Pro 觸控螢幕角度可調，介面呈現也更為簡單易懂。
10 吋 Touch Pro 觸控螢幕角度可調，介面呈現也更為簡單易懂。
圖像顯示，所有功能一目瞭然。
圖像顯示，所有功能一目瞭然。
Apple CarPlay 呈現介面，但可惜的仍是有線連接，且操作過程中也發生過幾次系統閃離狀況。
Apple CarPlay 呈現介面，但可惜的仍是有線連接，且操作過程中也發生過幾次系統閃離狀況。
新增 360 度 3D 環景顯示系統，也可提供底盤透視功能。
新增 360 度 3D 環景顯示系統，也可提供底盤透視功能。
水深偵測警示系統也為新增。
水深偵測警示系統也為新增。
試駕車型還有額外選配 ATPC 全地形行進控制系統，僅需 11,900 元。
試駕車型還有額外選配 ATPC 全地形行進控制系統，僅需 11,900 元。
全新操作介面的方向盤與 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀表板的操作連結，依舊是不甚順手，不僅方向盤上的按鍵回饋過於生硬，對應的儀表板內介面反應也總是慢半拍，期望後續可以針對 Pivi Pro 系統的表現透過軟體升級改善，不然可惜了一流的液晶螢幕造型與介面美學，反應速度卻無法跟上對手的表現。

標配 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀表板。
標配 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀表板。
全新操作介面的方向盤操作起來的反應與回饋仍有進步空間。
全新操作介面的方向盤操作起來的反應與回饋仍有進步空間。
科技的表現卻無損 P250 R-Dynamic S 座艙內的典雅與豪華感，檀木黑的頂篷、暗影鋁質鑲邊飾板、粒面皮混搭類麂皮的座椅等，營造了滿滿的豪華質感與優雅氛圍，或許沒有德系對手的繽紛炫目，但以簡馭繁的功力，卻更展現出設計功力的深厚。

另外選配 Meridiam 750W 3D 環繞音響系統。
另外選配 Meridiam 750W 3D 環繞音響系統。
頂篷前方各有兩具揚聲器。
頂篷前方各有兩具揚聲器。
行李廂兩側上方也有揚聲器。
行李廂兩側上方也有揚聲器。
運動化金屬踏板組也為新增配備。
運動化金屬踏板組也為新增配備。
將近 4.8 米的車長，卻沒有把此空間架構回饋於座艙內的空間機能，尤其是比 Range Rover Evoque 大上沒有多少的後座空間，為最大的致命傷，568 公升的後廂置物容積，也因下方同尺碼的備胎空間讓離地高度相當高，好在加上了行李廂後排座椅椅背快速釋放鍵，稍添便利性，不然從空間機能與彈性切入，Range Rover Velar 別說與對手相較，就算與自家 Discovery Sport 比較，也是一點優勢都沒有。

前後座椅皆為粒面皮/類麂皮的混織設計，前座椅有著 12 向電動調整功能。
前後座椅皆為粒面皮/類麂皮的混織設計，前座椅有著 12 向電動調整功能。
與車身尺碼不成正比的後座空間為致命傷。
與車身尺碼不成正比的後座空間為致命傷。
配備雙區恆溫空調，後座有出風口。
配備雙區恆溫空調，後座有出風口。
標準乘坐狀態下後廂容積為 568 公升，可透過後座椅背傾倒機制再擴充。
標準乘坐狀態下後廂容積為 568 公升，可透過後座椅背傾倒機制再擴充。
行李廂後排座椅椅背快速釋放鍵為 P250 R-Dynamic S 車型專屬。
行李廂後排座椅椅背快速釋放鍵為 P250 R-Dynamic S 車型專屬。
後廂配備掛勾與 12V 插座。
後廂配備掛勾與 12V 插座。
行路的質感，確實如車內質感鋪陳般優異，比 Range Rover Evoque更沈穩的行路表現，成功的隔絕了大多數路面的震動與彈跳，但又無需犧牲太多的操控笨重感，雖然不到運動化休旅車的等級，但對於一般用路環境而言，Range Rover Velar 是聽話且聰慧的，及時的轉向手感與柔韌的懸吊反應，只要不是太過激烈的彎道駕駛，Range Rover Velar 都會讓人有著愉悅的操控回饋。

249ps/365Nm 的動力輸出，對應 Range Rover Velar 的身軀，表現出不疾不徐的加速感，不過於躁進，但也不到軟弱無力，0-100km/h 約莫 7.5 秒的成績，可能因為八速 ZF 變速箱的柔順帶動，讓人有著數據更勝體感的疑惑，不過值得讚許的是，此變速箱換檔精緻度相較於 Range Rover Evoque 上那具九速 ZF 變速箱來得更好且更成熟，也更適合 Range Rover Velar 的級距定位。

搭載 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，具備 249ps/5000rpm 最大馬力輸出與 365Nm/4500rpm 最大扭力書輸出。
搭載 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，具備 249ps/5000rpm 最大馬力輸出與 365Nm/4500rpm 最大扭力書輸出。
動力銜接八速 ZF 變速箱。
動力銜接八速 ZF 變速箱。
引以為傲的越野性能、獨樹一格的美學魅力，仍舊是 Range Rover Velar 對比對手的市場優勢，較高的起價與侷促的空間機能，則是最大致命傷，若想拉近一點與對手或與消費者間的距離，再加強科技配備的上手度與順暢度是目前最容易達到的部分，如果可以，也建議把車系定價再往下修 10~20 萬的空間，或許這樣，Range Rover Velar 的市場能見度，會更為出色，也會讓更多人願意將此美人胚子擁抱入懷。

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