熱血社長又頑皮了! 豐田章男駕著改裝氫氣賽車挑戰24小時耐久賽

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Super Taikyu Series可說是日本版的Le mans 24小時耐力賽，主要針對GT3、GT4、TCR及部分改裝賽車所舉辦的賽事，賽事項目分為3小時與5小時的雙人賽，以及最受矚目的富士24小時耐力賽，這次Toyota車隊的參賽車輛相當特別，選擇一部改裝氫燃料系統的「ORC ROOKIE Corolla H2 Concept」作為參賽車，車手陣容包括前F1車手小林可夢偉等6位，其中一段還是由Toyota社長豐田章男親自下場，最終以第六名作收共完成了358圈1,634公里距離。
這次Toyota使用的改裝氫氣車與市售版本不同的是並非燃料電池與電動馬達的組合，而是直接將壓縮氫氣導入內燃機中做為燃料使用，這部賽車採用的是與GR Yaris相同之1.6升3缸渦輪增壓引擎，車廂則裝載四組碳纖維材質的氫氣儲存罐，相較於傳統使用汽油的賽車在比賽過程中的加油次數須超過35次，改裝為氫氣燃料後僅需補充20次燃料便能完成整場比賽。無獨有偶，最近Toyota的市售車Mirai也創下氫氣車破千公里的巡航里程新紀錄，在此也能看見Toyota對於氫能源的推廣可說是不遺餘力，在全面電動化的過程不妨也是個對環境友善的另一選項。