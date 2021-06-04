COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

BMW X1 Deluxe Edition豪華版主打 xLine 套件 185 萬起開賣

▲ BMW X1 Deluxe Edition豪華版主打 xLine 套件 185 萬起開賣
▲ BMW X1 Deluxe Edition豪華版主打 xLine 套件 185 萬起開賣

2GameSome - 有車賞

2021-06-04 17:25:00

2022 年式 BMW X1 推出 Deluxe Edition豪華版，不僅加入全新 xLine 豪華風格套件，包含 xLine 專屬前後銀色下護板、銀色水箱護罩、銀色前進氣壩飾條、銀色車側飾條、xLine 專屬 18 吋 Y 輻式輪圈、Sensatec 皮質內裝與 BMW 字樣前車門門檻，X1 Deluxe Edition 豪華版更配備全景式電動玻璃天窗、雙前座電動腰靠、後座折疊式專用桌、雙前座跑車座椅與 Fine-wood 橡木紋飾板。本月入主全新 BMW X1 Deluxe Edition 豪華版贈一年乙式全險，還可享 BMW Yours 多元智選月付 9,900 元分期方案或 150 萬 60 期 0 利率、三年租賃 0 利率等優惠禮遇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW X1 Deluxe Edition豪華版全面搭載 xLine 豪華風格套件，透過具備主動式進氣調節的銀色一體式水箱護罩，搭配類六角形 LED 頭燈與刻劃俐落的引擎蓋折線，打造活力十足的車頭造型。車側部分，從車頭一路上揚至車尾的俐落刻線，結合鋁質車頂架、緞面鋁質窗框、全新 xLine 專屬銀色車側飾條與全新 xLine 專屬 18 吋 Y 輻式輪圈。車尾有 3D 立體 LED 尾燈設計與專屬銀色後下護板，加上 90 毫米超大口徑的尾管造型。

標準配備 Comfort Access免鑰匙系統含電動尾門感應式能，更具巧思的是由駕駛側後照鏡下方投射出的雙色 X1 字樣，以高規格的貼心禮遇迎接車主入座。進入車室，馬上就能感受到由全景式電動玻璃天窗、符合人體工學且貼合各式身形的 Sensatec 雙前座電動調整座椅(含駕駛座記憶功能)、雙前座電動腰靠所構築而成的開闊舒適車室空間，X1 sDrive20i Deluxe Edition豪華版專屬的雙前座跑車座椅與 Fine-wood 橡木紋飾板含銀色飾條；用於承載家人共享愉悅生活的後座空間，則是全面標配後座折疊式專用桌，乘客可依喜好上下調整桌面高度與傾角，加上可讓後座座椅前後滑移達 13 公分，並具備六段式傾斜角度調整的後座可調式空間管理系統與後座出風口設計，提升後座的實用性與機能性的同時，更讓乘客享有從容舒適的座艙，碰上裝載大型物件的需求時，後排座椅則可進行 40/20/40 分離傾倒，椅背完全傾倒後可使行李廂空間由 505 公升擴充至 1,550 公升。

全新 BMW X1 Deluxe Edition豪華版不僅標配 BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、車道偏離警示、駕駛注意力輔助與自動停車輔助功能，更於駕駛者目光之處採用 10.25 吋中控觸控螢幕，搭配無線 Apple CarPlay整合系統、BMW智能衛星導航與車況抬頭顯示器。此外，車主還能透過 My BMW App連結愛車進行遠端遙控、查詢車輛狀態或線上預約保養。

全新 BMW X1 Deluxe Edition豪華版提供 sDrive18i 以及 sDrive20i 兩款汽油動力，兩者皆搭載BMW TwinPower Turbo 引擎創新的渦輪增壓技術及高精準燃油缸內直噴技術，以高效動力表現帶來優異的性能，同時更具備高效率的引擎效能。全新 BMW X1 sDrive18i 最大可輸出 136 匹馬力以及 220 牛頓米最大扭力；全新 BMW X1 sDrive20i 最大馬力可達 178 匹，並可在 1,350 轉低轉數時釋放出 280 牛頓米的強勁扭力，搭配 Steptronic 運動化七速雙離合器自手排變速箱，時速 0 至 100km/h 在 7.6 秒內即可完成。

全新 BMW X1 Deluxe Edition豪華版車型價格表

車型

建議售價

升級配備

BMW X1 sDrive18i

Deluxe Edition豪華版

185

  1. xLine豪華風格套件(含xLine專屬前後銀色下護板、銀色水箱護罩、銀色前進氣壩飾條、銀色車側飾條、xLine專屬18吋Y輻式輪圈、Sensatec皮質內裝與BMW字樣前車門門檻)
  2. 全景式電動玻璃天窗
  3. 雙前座電動腰靠
  4. 後座折疊式專用桌

BMW X1 sDrive20i

Deluxe Edition豪華版

209

  1. xLine豪華風格套件(含xLine專屬前後銀色下護板、銀色水箱護罩、銀色前進氣壩飾條、銀色車側飾條、xLine專屬18吋Y輻式輪圈、Sensatec皮質內裝與BMW字樣前車門門檻)
  2. 雙前座跑車座椅
  3. Fine-wood橡木紋含銀色飾條
  4. 雙前座電動腰靠
  5. 後座折疊式專用桌
本月入主全新 BMW X1 Deluxe Edition豪華版贈一年乙式全險，還可享 BMW Yours多元智選月付 9,900 元分期方案或 150 萬 60 期 0 利率、三年租賃 0 利率等優惠禮遇。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.72%95.28%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
71.41%28.59%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.09%4.91%
2021-06-01-2021-06-04
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀