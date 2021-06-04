▲ BMW X1 Deluxe Edition豪華版主打 xLine 套件 185 萬起開賣

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標準配備 Comfort Access免鑰匙系統含電動尾門感應式能，更具巧思的是由駕駛側後照鏡下方投射出的雙色 X1 字樣，以高規格的貼心禮遇迎接車主入座。進入車室，馬上就能感受到由全景式電動玻璃天窗、符合人體工學且貼合各式身形的 Sensatec 雙前座電動調整座椅(含駕駛座記憶功能)、雙前座電動腰靠所構築而成的開闊舒適車室空間，X1 sDrive20i Deluxe Edition豪華版專屬的雙前座跑車座椅與 Fine-wood 橡木紋飾板含銀色飾條；用於承載家人共享愉悅生活的後座空間，則是全面標配後座折疊式專用桌，乘客可依喜好上下調整桌面高度與傾角，加上可讓後座座椅前後滑移達 13 公分，並具備六段式傾斜角度調整的後座可調式空間管理系統與後座出風口設計，提升後座的實用性與機能性的同時，更讓乘客享有從容舒適的座艙，碰上裝載大型物件的需求時，後排座椅則可進行 40/20/40 分離傾倒，椅背完全傾倒後可使行李廂空間由 505 公升擴充至 1,550 公升。
全新 BMW X1 Deluxe Edition豪華版不僅標配 BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、車道偏離警示、駕駛注意力輔助與自動停車輔助功能，更於駕駛者目光之處採用 10.25 吋中控觸控螢幕，搭配無線 Apple CarPlay整合系統、BMW智能衛星導航與車況抬頭顯示器。此外，車主還能透過 My BMW App連結愛車進行遠端遙控、查詢車輛狀態或線上預約保養。
全新 BMW X1 Deluxe Edition豪華版提供 sDrive18i 以及 sDrive20i 兩款汽油動力，兩者皆搭載BMW TwinPower Turbo 引擎創新的渦輪增壓技術及高精準燃油缸內直噴技術，以高效動力表現帶來優異的性能，同時更具備高效率的引擎效能。全新 BMW X1 sDrive18i 最大可輸出 136 匹馬力以及 220 牛頓米最大扭力；全新 BMW X1 sDrive20i 最大馬力可達 178 匹，並可在 1,350 轉低轉數時釋放出 280 牛頓米的強勁扭力，搭配 Steptronic 運動化七速雙離合器自手排變速箱，時速 0 至 100km/h 在 7.6 秒內即可完成。
全新 BMW X1 Deluxe Edition豪華版車型價格表
車型
建議售價
升級配備
BMW X1 sDrive18i
Deluxe Edition豪華版
185
BMW X1 sDrive20i
Deluxe Edition豪華版
209