▲ 裕隆集團捐助新北 10 部行動專車 再捐防疫運輸交通資源

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裕隆集團期許透過車輛本業資源，提供車輛與運輸服務資源奧援，協助新北市提高行政運能，一起對抗疫情，守護醫療綠色通道，保障第一線投入防疫運輸司機與車輛清消安全。
面對疫情升溫，每日皆有大量確診民眾迫切需要防疫醫療與安全分流載送服務，新北市規劃醫療綠色通道，整合消防局、交通局、衛生局資源，把輕症、無症狀、快篩陽性、急重症等案件快速分流載運，車輛調度以救護車、防疫巴士載運民眾到醫院與檢疫所，同時，調度增列 50 台民間長照車隊與 20 台防疫計程車組成抗疫車隊，提供檢疫所解隔離民眾安心返家。
根據統計，新北市確診人數累計 4217 人，目前列管中的居家隔離人數為 4,535 人 (統計自 4/26 至 6/2 止)，確診民眾需求後送運輸趟次每日超過百趟，地點遍及北中南。為穩定確診民眾後送分流運輸系統，新北市衛生局結合臺灣計程車學院協會理事長侯勝宗發起<新北抗疫微光專案>，透過此平台整合民間力量，快速組織 70 台民間長照車隊與防疫計程車司機轉型成為抗疫車隊生力軍，所有司機在施打過疫苗後開始執行快篩陽性者的專車接送，以及從中南部解隔離民眾的安心返家後送任務，隨疫情變化擔負彈性機動運輸任務。在這場戰役中，裕隆集團 CSR 支持的 LUXGEN V7 與中華得利卡長照車隊也投入協力支援，看到第一線抗疫司機面對心理壓力，以及身體上的疲累與可能染疫的風險，還有可能會有持久戰所衍生交通物資與後勤人力與開銷愈來愈龐大的問題。基於人道關懷與企業社會責任，裕隆集團嚴陳莉蓮執行長決定，挹注資源一起參與這場戰役，透過捐助防疫交通運輸資源，提供持續與穩定的奧援，協助規劃抗疫車輛清潔消毒場站與轉運站，讓每天身著防疫重裝備的司機可以有休息與清消的空間，同時，協助提供防疫車輛清消物資，嚴格執行所有清消流程，保護司機的人身安全。
面對這場防疫肉搏戰，為協助新北市運作可快速對應、彈性調度、具醫療清消防疫規格的防疫車隊運輸系統，裕隆集團從捐助 10 台車輛行動專車中，調度 5 台 URX 多功能車組成車隊，協助新北市衛生局投入第一線防疫物資運輸任務；同時，力挺抗疫司機人車安全，裕隆集團捐助 500 萬元支持<新北抗疫微光專案>。其中，捐助 350 萬元防疫運輸物資予新北市愛心大平台；其中，300 萬元物資捐助於設置車輛清消中繼站與轉運站防疫設備與耗材，提供 70 台防疫車輛每日車輛清消，以及抗疫司機防護衣裝備、加保司機防疫險，與車輛防疫清消耗材設備等物資；另捐贈 50 萬元車廠防疫清消物資，包含車用防疫包、清消設備耗材、O3 臭氧消毒機等。
此外，裕隆集團也以行動投入<新北抗疫微光專案>抗疫運輸行動，專案捐助 150 萬元予集團 CSR 長期投入長照交通服務專案的臺灣計程車學院協會，支持集團 CSR 合作 12 台 V7 與 3 台得利卡長照車輛司機投入服務，並增加編組 5 台 URX 多功能車隊，提供司機服務趟次補貼，捐贈新北市衛生局在防疫期間每日需求配送防疫車隊物資的物流服務。
裕隆集團感謝第一線暖心抗疫司機以生命出勤服務，提供確診民眾跨縣市返家完成各種家庭任務，感動許多民眾，抗疫司機的服務趟次兩周內已經服務 600 多人安心返家，足跡遍及北中南。在這場被媒體譽為新北市政府帶頭的敦克爾克大行動，敵人是看不見的新冠肺炎，沒有人是局外人，裕隆集團期許不只是「做車的人」，更是創造移動價值的「幸福輪轉手」，希望盡微薄之力，提供第一線抗疫司機及受疫情影響家庭，在防疫運輸交通上的奧援後盾與支持，期盼確診民眾都能夠在這場戰役中安全撤退，獲得最好的醫療照顧與關懷。