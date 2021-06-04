聽聽來自12,10Orpm的音浪！Gordon Murray Automotive T.50引擎測試影片釋出！
一代頂尖超跑McLaren F1、汽車工程界傳奇Gordon Murray，在宣布以自己之名開發全新超跑T.50後，備受注目，在車壇一片動力系統增壓化、電氣化下，他老兄堅持自己的超跑要搭載傳統自然進氣引擎，因此，T.50搭載了一具由Cosworth-designed打造的3.9升自然進氣V12引擎，最高轉速可達賽車級的12,100rpm，是公路用車史上引擎轉速最高的V12引擎，引擎拉高轉速時，高亢的聲浪有如1990年代的F1賽車。
Carture 車勢文化
2021-06-04 17:25:20
日前Gordon Murray Automotive公布了一段引擎於機台上模擬於Le Mans賽道全速運轉的影片，模擬該具引擎在不同狀態下的運轉狀況，包括將引擎轉速拉至紅線區延遲換檔的狀況，整個實驗室都充斥著尖銳的引擎聲浪，這樣的聲頻絕對是當今市售車難以聽見的。
Gordon Murray Automotive T.50所搭載的V12引擎，實際排氣量為3,994c.c.，整具引擎重量僅178kg，在T.50 S上還進一步減輕到162kg，是世界上最輕的V12引擎，在T.50基本車型上最大輸出馬力為663ps/11,500rpm，在T.50 S則再增至735ps。