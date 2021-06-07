【MotoGP戰報：加泰隆尼亞站】KTM成功逆襲奪冠，Quartararo切西瓜、拉鍊爆開罰秒跌落頒獎台

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本站加泰隆尼亞再度由Quartararo取得竿位，Miller與Zarco則拿下二、三名起跑位置，起跑後Miller憑藉加速優勢成功搶下第一彎取得領先，Oliveira則趁勢站上第二，竿位的Quartararo則暫居第三，而Mir則更是從第10名大躍進至第5名。
Miller的領先並未維持太久，很快的就被Oliveira超越並持續拉大距離，想持續守住積分優勢的Quartararo，雖排名一度滑落不過很快的就收復失土回到第二，此時Mir也在第三緊追在後。本站排未不理想但正賽表現回復水準的Marquez，一度擠進第六位置，正當期待會有所作為時卻不幸又再度轉導退賽。
比賽到了後段Quartararo終於成功超過Oliveira，但本站KTM車輛調校實在出色，Quartararo並未能擺脫Oliveira追擊，果然之後又被Oliveira要回領先位置。表現一度出色的Mir到了後段戰力也開始衰退，相繼被Zarco與Miller超越，而Quartararo速度也不再能夠對Oliveira造成威脅，甚至為了阻擋Zarco而發生失誤導致切西瓜，不僅如此之後Quartararo防摔衣還發生護具與拉鍊爆開等問題導致一度坦胸騎車，最後被判罰6秒，最終喪失頒獎台已第六名成績完賽。
目前積分排名分別為Quartararo（115分）、Zarco（101分）、Miller（90分）Bagnaia（88分）、、Mir（78分）。