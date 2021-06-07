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【MotoGP戰報：加泰隆尼亞站】KTM成功逆襲奪冠，Quartararo切西瓜、拉鍊爆開罰秒跌落頒獎台

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-07 10:55:20

本站加泰隆尼亞依舊由Quartararo取得竿位，Miller與Zarco則為二、三名位置，起跑Miller以速度優勢取得領先，但很快即被Oliveira超越，不過之後又被Quartararo奪走排名，可是到了最後不僅無力追感還因失誤與違規被判罰，導致最終痛失頒獎台。

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本站加泰隆尼亞再度由Quartararo取得竿位，Miller與Zarco則拿下二、三名起跑位置，起跑後Miller憑藉加速優勢成功搶下第一彎取得領先，Oliveira則趁勢站上第二，竿位的Quartararo則暫居第三，而Mir則更是從第10名大躍進至第5名。

Quartararo於加泰隆尼亞站取得竿位，正賽表現也相當出色。
Quartararo於加泰隆尼亞站取得竿位，正賽表現也相當出色。
Miller的領先並未維持太久，很快的就被Oliveira超越並持續拉大距離，想持續守住積分優勢的Quartararo，雖排名一度滑落不過很快的就收復失土回到第二，此時Mir也在第三緊追在後。本站排未不理想但正賽表現回復水準的Marquez，一度擠進第六位置，正當期待會有所作為時卻不幸又再度轉導退賽。

比賽到了後段Quartararo終於成功超過Oliveira，但本站KTM車輛調校實在出色，Quartararo並未能擺脫Oliveira追擊，果然之後又被Oliveira要回領先位置。表現一度出色的Mir到了後段戰力也開始衰退，相繼被Zarco與Miller超越，而Quartararo速度也不再能夠對Oliveira造成威脅，甚至為了阻擋Zarco而發生失誤導致切西瓜，不僅如此之後Quartararo防摔衣還發生護具與拉鍊爆開等問題導致一度坦胸騎車，最後被判罰6秒，最終喪失頒獎台已第六名成績完賽。

目前積分排名分別為Quartararo（115分）、Zarco（101分）、Miller（90分）Bagnaia（88分）、、Mir（78分）。

Marquez本站實力回復水準，但沒多久又發生轉導退賽。
Marquez本站實力回復水準，但沒多久又發生轉導退賽。
Rossi於賽事後段也發生轉倒。
Rossi於賽事後段也發生轉倒。
Rins衰運持續纏身，賽前騎自行車自主訓練卻摔車骨折。
Rins衰運持續纏身，賽前騎自行車自主訓練卻摔車骨折。
Quartararo最後防摔衣拉鍊發生問題導致爆開，也因此被大會判罰。
Quartararo最後防摔衣拉鍊發生問題導致爆開，也因此被大會判罰。
KTM成功守住排名奪下冠軍。
KTM成功守住排名奪下冠軍。
加泰隆尼亞站由Oliveira、Zarco、Miller取得一、二、三名。
加泰隆尼亞站由Oliveira、Zarco、Miller取得一、二、三名。
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