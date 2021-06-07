▲ 暴雨襲擊 中華三菱啟動『天災救援服務優惠』守護車主

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針對泡水車輛中華三菱服務廠將提供之「淹水車維修報告書」，內容包括車輛維修前後的照片、維修工單、結帳清單等影本，讓車主清楚知道愛車維修內容，並附上維修保證書，此報告書亦可提供車主作為愛車天災受損之依據，以幫助車主緊急應變愛車受天災影響所發生的各種狀況，並完善處理，而所換的正廠零件，均提供 1 年至 2 年公里保固期。
為防止大豪雨造成愛車受損，中華三菱提醒車主，記得將車輛移往較高處或空曠的地方，以免泡水造成愛車損壞。擁有天災險的愛車受損時，應將受損狀況拍照存證，作為申請理賠之佐證。若愛車不幸遭到水患波及，可視泡水狀況進行緊急處理如下：
1. 虛驚一場－水痕到輪胎 1/4：
(1)先關閉冷氣再啟動引擎
(2)低檔慢速駛離淹水區
(3)行駛中輕踩煞車數次，使煞車回復正常功能
2. 水痕超越車地板(輪胎中心線)以上，引擎部分零件、底盤、排氣管已泡水：
(1)切勿發動引擎，以免擴大損害程度
(2)請儘速聯絡中華三菱所屬服務廠，我們將提供您即時處理方法，並拖回檢修
※中華三菱 24小時天災救援專線：
匯豐汽車：0800-033-885、順益汽車：0800-030-088、裕益汽車：0800-009-222
中華汽車：0800-030-580。