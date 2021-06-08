計畫改變加速電能佈局，Lexus LF-Z Electrified提早至2022年量產上市
Lexus於2021年3月帶來LF-Z Electrified電動概念車，當時也預告除LF-Z Electrified量產外亦有多款地能車會在2025年前推出，但在日前Lexus則表示將在2022年推出LF-Z Electrified量產版本。
Carture 車勢文化
2021-06-08 10:25:20
為進一步呈現未來車輛設計與電能技術，Lexus於2021年3月帶來LF-Z Electrified電動概念車，同時也預告於2025年前除LF-Z Electrified外亦多款電能車會相繼登場，如今該項計畫日前做了調整。
據外媒報導Lexus表示將在14個月後推出一款量產電動車，而該車型就是LF-Z Electrified。雖然現階段離上市還有一段時間，但可以確定屆時LF-Z Electrified量產外觀造型會進行適度修改，動力系統規格部分則是搭載e-TNGA平台，配置Direct4四輪驅動系統，並具有536hp最大馬力與600公里續航里程。然而隨著LF-Z Electrified量產上市，在此之後也會其它電能車款陸續問世，使其能在2025年旗下車型達到全電能化目標。