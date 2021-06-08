COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

計畫改變加速電能佈局，Lexus LF-Z Electrified提早至2022年量產上市

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-08 10:25:20

Lexus於2021年3月帶來LF-Z Electrified電動概念車，當時也預告除LF-Z Electrified量產外亦有多款地能車會在2025年前推出，但在日前Lexus則表示將在2022年推出LF-Z Electrified量產版本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為進一步呈現未來車輛設計與電能技術，Lexus於2021年3月帶來LF-Z Electrified電動概念車，同時也預告於2025年前除LF-Z Electrified外亦多款電能車會相繼登場，如今該項計畫日前做了調整。

據外媒報導Lexus將於2022年推出LF-Z Electrified量產版本。
據外媒報導Lexus將於2022年推出LF-Z Electrified量產版本。
據外媒報導Lexus表示將在14個月後推出一款量產電動車，而該車型就是LF-Z Electrified。雖然現階段離上市還有一段時間，但可以確定屆時LF-Z Electrified量產外觀造型會進行適度修改，動力系統規格部分則是搭載e-TNGA平台，配置Direct4四輪驅動系統，並具有536hp最大馬力與600公里續航里程。然而隨著LF-Z Electrified量產上市，在此之後也會其它電能車款陸續問世，使其能在2025年旗下車型達到全電能化目標。

LF-Z Electrified量產版外觀與座艙都會進行修改調整。
LF-Z Electrified量產版外觀與座艙都會進行修改調整。
LF-Z Electrified具有536hp動力輸出與600公里行駛里程。
LF-Z Electrified具有536hp動力輸出與600公里行駛里程。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.31%41.69%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
25.98%74.02%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.73%30.27%
2021-06-05-2021-06-08
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀