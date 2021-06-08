10劑疫苗可供11人打？醫揭「細心關鍵」　網讚：長知識了

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對此陳志金醫師在臉書上解釋，原廠在填充時就有考慮到，每支空針都會殘留一些疫苗在針頭和接頭的地方，所以就把這些可能被丟棄的量，補足到每一瓶。「如果稍微節省一點，使用『低殘留空針Low dead space syringe』，1瓶AZ疫苗是有可能供給11人次施打的」。
陳志金醫師補充，傳統的針頭殘留量約0.09mL，而10人施打就會有0.9mL的殘留量，因此每一瓶疫苗的輛大約要有5.9mL，『我的猜測是，每一瓶會有6mL』，所以若在抽取疫苗的時候，改用低殘留空針，那麼殘留的疫苗量，就會下降到0.003mL，省下的0.87mL就足夠多讓一個人注射」。
最後陳志金也分享，目前這個做法在澳洲、英國、加拿大的政府，都有公開說明。不過，各國的政府的建議都是，剩下的量如果足夠0.5mL，那就可以多打一人，如果不足 0.5mL，是不建議從另一瓶的殘餘再去拼湊的。
不少人醫護與網友看完後也紛紛回應「我們醫院的確平均開一瓶能打11個人」、「原來光是針頭就這麼多學問，長知識了」「原廠一瓶灌注12劑，有考量排氣耗損。 而現在醫護執行接種技術，為了能多一劑，都讓一人專心抽藥另一人打針」、「要很細心與專注才能這樣耶，感謝這些醫護人員」。（編輯：潘毅）
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