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10劑疫苗可供11人打？醫揭「細心關鍵」　網讚：長知識了

▲近期台灣疫情嚴峻，針對疫苗的迫切需求也大大提升。示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲近期台灣疫情嚴峻，針對疫苗的迫切需求也大大提升。示意圖（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 11:47:11

近期台灣疫情嚴峻，針對疫苗的迫切需求也大大提升，但國內疫苗數量仍舊不足，目前僅開放第一、二、三類人先行施打。不過日前竹北市衛生所一則貼文寫著「1790劑疫苗施打了1955人」也引發討論，ICU醫師陳志金隨後也揭露施打者的「細心關鍵」。

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日前竹北衛生所在臉書上提到，「截至6月4日，本所AZ疫苗接種情形，總共領用1970劑，接種1955人，全體同仁引以為傲，待下一批疫苗下貨，會立即為各位服務」，但接種數字也引發討論，不少網友疑惑「1790劑疫苗如何接種1955人」？

對此陳志金醫師在臉書上解釋，原廠在填充時就有考慮到，每支空針都會殘留一些疫苗在針頭和接頭的地方，所以就把這些可能被丟棄的量，補足到每一瓶。「如果稍微節省一點，使用『低殘留空針Low dead space syringe』，1瓶AZ疫苗是有可能供給11人次施打的」。

▲陳志金醫師解釋疫苗的接種細節。（圖／翻攝ICU醫生陳志金臉書）
▲陳志金醫師解釋疫苗的接種細節。（圖／翻攝ICU醫生陳志金臉書）
陳志金醫師補充，傳統的針頭殘留量約0.09mL，而10人施打就會有0.9mL的殘留量，因此每一瓶疫苗的輛大約要有5.9mL，『我的猜測是，每一瓶會有6mL』，所以若在抽取疫苗的時候，改用低殘留空針，那麼殘留的疫苗量，就會下降到0.003mL，省下的0.87mL就足夠多讓一個人注射」。

最後陳志金也分享，目前這個做法在澳洲、英國、加拿大的政府，都有公開說明。不過，各國的政府的建議都是，剩下的量如果足夠0.5mL，那就可以多打一人，如果不足 0.5mL，是不建議從另一瓶的殘餘再去拼湊的。

不少人醫護與網友看完後也紛紛回應「我們醫院的確平均開一瓶能打11個人」、「原來光是針頭就這麼多學問，長知識了」「原廠一瓶灌注12劑，有考量排氣耗損。 而現在醫護執行接種技術，為了能多一劑，都讓一人專心抽藥另一人打針」、「要很細心與專注才能這樣耶，感謝這些醫護人員」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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