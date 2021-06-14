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房市／左營博愛四路　受知名品牌翻轉商圈

▲博愛四路近年有新建案推出，帶動沿線商圈氛圍有所改變。（圖／NOWnews資料照片）
▲博愛四路近年有新建案推出，帶動沿線商圈氛圍有所改變。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-14 18:00:00

近左營高鐵站的博愛四路，過去沿線以屋齡20年左右的中古屋為主，商店進駐與土地交易量相對少。不過，在地房仲指出，近年隨著土地開始移轉，區段有數個新建案推出，加上連鎖幼兒園、超跑展示中心等商家進駐，連帶拉抬中古屋行情。

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信義房屋左營高鐵店店長陳麗蘭表示，博愛四路沿線有不少土地，但過去幾乎沒有移轉，兩側中古屋屋齡則多在20年左右，買賣件數也不算多。不過，近年博愛四路頭尾兩端都有土地陸續成交，尤其靠近大中路段已有幾個新建案推出，且預估未來幾年仍會持續有新推案，再加上近年有不少商家進駐，包括知名車廠哈雷在高雄的旗艦展示中心、賓利展示中心，以及去年甫開幕的星巴克特色門市等，商圈氛圍開始有所不同，交易熱度也有攀升跡象。

究其原因，陳麗蘭認為，主要受到整體房市大環境熱絡、高鐵商圈整體發展性受到看好等兩項因素影響。尤其高鐵商圈屬指標商圈，生活機能俱全，房價則尚介於蛋黃區、蛋白區之間，能夠獲得購屋族青睞。

陳麗蘭也表示，目前博愛四路新大樓每坪單價約在25萬左右，連帶拉抬沿線中古屋，原本每坪單價約15萬左右，但今年成交單價都已上看2字頭。

事實上，根據「高雄實價網」所揭露的實價登錄資料，去年1月至今，博愛四路中古屋交易共有4筆單價破2字頭，介於20至21萬之間，2019、2018年各只有1筆，2017與2016年則都沒有2字頭交易，顯示區段價格呈現上揚走勢。

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