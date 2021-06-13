門前見2婦人「械鬥」！背後真相曝 眾狂讚：是防疫典範
台灣疫情持續爆發，全台三級警戒也持續延長至6月28日，民眾外出時不但要戴上口罩，也要保持社交距離。近日，就有網友分享，他在路旁看到兩位婦人正在「械鬥」，仔細一看才發現事情的真相，讓他看了忍不住讚賞「原來是防疫小尖兵」，貼文一出，也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 23:01:47
原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，只見照片中的兩位婦人手中握著一根棍子，你一來我一往，兩人彷彿發生什麼爭執。他仔細一看才發現，原來婦人們是為了保持社交距離，同時減少不必要的接觸，才會利用棍子將手中的餐點傳給對方，讓他不禁笑說「以為是在械鬥，原來是防疫小尖兵」。
貼文曝光後，網友們也紛紛狂讚，「阿姨們的防疫態度很讚欸」、「這是防疫典範吧」、「安全！沒毛病」、「我覺得他們這樣做其實很棒」、「防疫棒！可以保持社交距離」、「其實可以擺張桌子就好」、「原來是看過百戰百勝的朋友」、「模範人民哈哈哈哈」、「有保持安全距離，阿姨們很棒」。
另外，也有不少人看到婦人們的動作，忍不住替兩位配音，「我OK，你先領！」、「看我的洪家鐵線拳怎麼破你的五郎八卦棍」、「大家同心作戰，讓匈奴絕望」、「步子邁大了，咔，容易扯到蛋」、「詠春，六點半棍法！」、「去去武器走（？」、「這是…高手過招」。（編輯：許智超）
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