COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

煎荷包蛋一翻就破！行家曝「1技巧」：不用鍋鏟就很完美

▲荷包蛋是我們日常常吃的食物之一，不過你知道如何烹飪，才能煎出完美的荷包蛋嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲荷包蛋是我們日常常吃的食物之一，不過你知道如何烹飪，才能煎出完美的荷包蛋嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 11:10:15｜2021-06-15 11:10:48

雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！不過，你是不是常常煎荷包蛋時，一翻面蛋黃就整個破裂呢？就有內行人透露其「技巧」，只要掌握好秘訣，就能夠煎出完美的荷包蛋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Youtube頻道「Ann榜哥生活事務所」就發出影片教學如何煎荷包蛋，影片一開始，榜哥先試做失敗品，將油倒入平底鍋內熱油，接著打下雞蛋，等待蛋白變熟時準備翻面，但是拿鍋鏟要去翻攪時，卻發現蛋白全部都黏在鍋子上，導致翻面困難，最終翻過去時，蛋黃整個破裂，外觀不美之外，平底鍋還呈現焦黑的狀態。

▲第一次嘗試煎荷包蛋翻面直接破裂，鍋底還有焦黑的狀況。（圖/）
▲第一次嘗試煎荷包蛋翻面直接破裂，鍋底還有焦黑的狀況。（圖/Ann榜哥生活事務所YT）
接下來，榜哥示範正確煎法，同樣把油倒入平底鍋內熱油，但這次熱油則是等到「鍋子開始冒煙時」才打雞蛋，結果神奇的是，準備要翻面時，蛋白已經不會黏在鍋底，鍋鏟也能順利穿過整顆蛋完美翻身，甚至只要甩動鍋身，不需要鍋鏟，蛋也能輕鬆翻身。榜哥解釋「就是當鍋子達到一定的高溫後，蛋打下去水蒸氣瞬間蒸發，讓鍋子與蛋之間形成一個蒸氣膜，這就是其原理」。

▲結果此次熱油久一點之後，蛋白完全不會黏在鍋子上，還能完美翻面。
▲結果此次熱油久一點之後，蛋白完全不會黏在鍋子上，還能完美翻面。（圖/Ann榜哥生活事務所YT）
影片曝光後，吸引20幾萬人觀看，不少人驚呼「原來我一直沾鍋是因為油熱不夠久.....」、「哇！謝謝教學，解決我的煩惱」、「我都是開很小的火，等油熱了，蛋進去，不管它，然後去洗個碗，好了蛋就好了，只煎一面」；不過，也有人提醒「如果是使用不沾鍋的話會開始沾鍋，那就要換掉鍋子，因為表面塗層會釋放毒物」、「不沾鍋開始沾之後就是塗層壞了要丟的，不鏽鋼與鑄鐵才是高溫狀態不沾喔」、「要看你用的是什麼鍋，如果是不沾鍋煮東西開始會沾鍋表示表面塗層已經壞了，要用不鏽鋼平底鍋與鑄鐵鍋才能這樣做喔」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.3%14.7%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22.17%77.83%
2021-06-11-2021-06-15
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀