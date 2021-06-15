煎荷包蛋一翻就破！行家曝「1技巧」：不用鍋鏟就很完美
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！不過，你是不是常常煎荷包蛋時，一翻面蛋黃就整個破裂呢？就有內行人透露其「技巧」，只要掌握好秘訣，就能夠煎出完美的荷包蛋。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 11:10:15｜2021-06-15 11:10:48
Youtube頻道「Ann榜哥生活事務所」就發出影片教學如何煎荷包蛋，影片一開始，榜哥先試做失敗品，將油倒入平底鍋內熱油，接著打下雞蛋，等待蛋白變熟時準備翻面，但是拿鍋鏟要去翻攪時，卻發現蛋白全部都黏在鍋子上，導致翻面困難，最終翻過去時，蛋黃整個破裂，外觀不美之外，平底鍋還呈現焦黑的狀態。
接下來，榜哥示範正確煎法，同樣把油倒入平底鍋內熱油，但這次熱油則是等到「鍋子開始冒煙時」才打雞蛋，結果神奇的是，準備要翻面時，蛋白已經不會黏在鍋底，鍋鏟也能順利穿過整顆蛋完美翻身，甚至只要甩動鍋身，不需要鍋鏟，蛋也能輕鬆翻身。榜哥解釋「就是當鍋子達到一定的高溫後，蛋打下去水蒸氣瞬間蒸發，讓鍋子與蛋之間形成一個蒸氣膜，這就是其原理」。
影片曝光後，吸引20幾萬人觀看，不少人驚呼「原來我一直沾鍋是因為油熱不夠久.....」、「哇！謝謝教學，解決我的煩惱」、「我都是開很小的火，等油熱了，蛋進去，不管它，然後去洗個碗，好了蛋就好了，只煎一面」；不過，也有人提醒「如果是使用不沾鍋的話會開始沾鍋，那就要換掉鍋子，因為表面塗層會釋放毒物」、「不沾鍋開始沾之後就是塗層壞了要丟的，不鏽鋼與鑄鐵才是高溫狀態不沾喔」、「要看你用的是什麼鍋，如果是不沾鍋煮東西開始會沾鍋表示表面塗層已經壞了，要用不鏽鋼平底鍋與鑄鐵鍋才能這樣做喔」。（編輯：張嘉哲）