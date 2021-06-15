全面進化、來勢洶洶─Lexus全新一代NX正式亮相！

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全新NX車身尺碼為4,660x1,845x1,640mm，長與寬各增加了20mm，車高則略高5mm〈相較台灣販售現行款則略低5mm〉，並採用新世代GA-X模組化平台開發，軸距自2,660mm增加30mm至2,690mm，將對增加車內空間有所助益。
全新NX在外觀上，乍看之下改變幅度並不大，由於前代車型問世時，在世紀上就較同期新車前衛許多，因此，全新第二代NX給人的衝擊感不如前代，依舊延續了一貫的銳利線條勾勒基本輪廓，引擎蓋更向前延伸，最具代表性的紡錘式水箱護罩略縮上緣比例，讓下半部視覺比例放大，增添霸氣，而水箱護罩整體高度略有增加，並改善角度，以利提升散熱效果，此外還取消了護罩鍍鉻處理，內部隔柵則以多個直立U字形元素組成，並在最下方設有三道較大的進氣口，除了增加立體感，同時也有利於進氣散熱；而原本獨立於頭燈下方的LED日行燈也並入大燈組內，造型則維持原本的尖銳L型，視覺上較過去清爽許多，也是新舊款最容易辨別差異之處。
車側將鈑件曲面的曲度加大，除利用曲面營造紡錘意象，也讓肌肉感更為強烈，並且透過縮短腰線與短後懸設計，讓整輛車看起來更為緊緻，營造輕盈感；車尾則是導入當前流行的左右一貫化尾燈設計，並且也簡化了燈組的轉折，以及以銳利L形燈相結組合，與頭燈相互呼應。至於F Sport車型，則增加前下擾流，20吋鋁圈與新設計的後保桿，增加運動氣息。
進入車內，導入全新Tazuna座艙設計概念，此概念源自2019年發表的LF-30 Electrified概念車，Tazuna一詞源自用於控制馬匹的「韁繩」，闡述駕駛者操駕車輛有如騎士透過「韁繩」操駕馬匹般人車一體，充滿樂趣。
因此，中控台設計以圍繞駕駛者為基準延伸，透過良好比例拿捏創造最佳空間，透過扁平一體化的中控台，增加更開闊的視野以及前座的膝部空間，平行布局的儀錶板與中央螢幕，讓駕駛者可以減少視線移轉距離，更便於辨識各項訊息，同時將所有控制介面設於伸手可及之處，讓駕駛者可以在不改變駕駛姿勢下，操作所有功能。此外，亦首度導入了車內數位後視鏡。
其中方向首度導入Touch Tracer Operation觸控板介面，類似於滑鼠觸控板，當駕駛在雙手不離開方向盤下，觸控三點、九點方向的觸控板，相關控制訊息就會出現於前方抬頭顯示器或儀錶板中，抬頭顯示器具有三種顯示功能選項，駕駛者可自行調整，儀錶板訊息顯示樣式、布局與圖形都經過重新設計，提升辨識性。
配置之全新多媒體系統，最高可提供高辨識性14吋觸控螢幕，可操作導航、音樂、車輛設置等功能，且因前擋玻璃採抗反射塗層，可有效降低反光，並可透過OTA遠端軟體更新功能，隨時更新系統版本，且全新NX也提供語音聲控功能，與當前具有此功能的豪華品牌車款相仿，而包括USB、Wifi無線連接等數位連接功能同樣一應具全，並配有全新網路瀏覽器，透過網路連接即可上網瀏覽網頁。座艙配色方面，Lexus至少提供八種搭配供車主選擇，車門飾板基本都採深色處理，並新增一款3D切削幾何樣式飾板，具備更強的科技感。
最受注目的動力編成部分，首先在NX450h+車型首度導入PHEV插電式油電混合動力系統，採一具2.5升自然進氣搭配電動馬達而來，具備306hp最大馬力，電池容量為18.1kWh，並裝置於車底板下方，搭配電子四輪傳動系統，驅動力可在100：0至20：80間自動調整，0~100km/h起步加速可在六秒內完成；而NX350h車型則是採相同油電混合動力基礎，但少了插電功能，擁有242hp最大馬力；同時在NX350車型採用了全新的2.4升渦輪增壓引擎，則有272hp最大馬力，若搭配電子四輪傳動系統，也具備100：0至50：50之前後連續可變驅動力分配功能；而NX250車型則是搭載2.5升自然進氣引擎，最大馬力為199hp，其中除了NX350僅搭配四輪驅動系統，其餘三種動力系統皆可選擇e-FOUR電子四輪傳動或前輪驅動。而純燃油動力車型將搭配8速手自排變速系統。
全新NX基於TNGA GA-K平台打造，首度採用雙鎖結構引擎蓋，除大量混搭不同硬度之剛才外，並在重要連接處採用高剛性發泡材質填充，並且採用雷射焊接與膠合混搭方式接合車體結構，以利提升剛性，另外在車頂結構中採1470MPa冷軋鋼板製成，除剛性族，比傳統結構還青了0.3kg。
主動安全方面，全新NX導入新一代LSS+ 3.0(Lexus Safety System+ 3.0)主動式安全系統，PCS預警式防護系統附自動煞車輔助、FCTA前方車流警示系統、RCTA後方車流警示系統、DRCC雷達感應式車距維持定速系統、LDA車道偏離警示系統、LTA車道循跡輔助系統、LCA自動車道變換輔助、RSA 路標辨識輔助 TMN前車駛離警示、PDA預判式主動駕駛輔助系統、BSM盲點偵測、SEA車門開啟防撞警示、IPA 自動停車輔助等主動安全輔助系統。
同時也首度導入數位鑰匙功能，可透過手機app作為車輛鑰匙，並可同時操作多輛車，或多人使用同一輛車，單人駕駛或多人使用都更為便利。
全新NX亮相後預計2021年秋天投產，並有機會再追加2.0升動力的入門車型，投產後將陸續於全球各市場上市販售，台灣若順利的話，最快可在年底前導入。
全新NX基本尺寸
| 全長
| 4,660 (+20) mm
| 全寬
| 1,865 (+20) mm
| 全高
| 1,640 (+5) mm
| 軸距
| 2,690 (+30) mm
| 車型
| NX 350h
| NX 450h+
| NX 250
| NX 350
| 動力型式
| HEV
| PHEV
| 汽油引擎
| 汽油引擎
| 引擎型式
| 直列四氣缸
| 直列四氣缸
| 直列四氣缸
| 渦輪增壓直列四氣缸
| 引擎容積 (litre)
| 2.5
| 2.5
| 2.5
| 2.4
| 電池型式
| 鋰電池
| 鋰電池
| -
| -
| 最大馬力 (DIN hp/kW)
| 242/178
| 306/225
| 199/146
| 279/205
| 變速系統
| Hybrid transaxle
| Hybrid transaxle
| Direct Shift 8AT
| Direct Shift 8AT
| Drivetrain
| FWD or AWD
| AWD
| AWD
| AWD