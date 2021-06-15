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由於生活型態的改變，現代人幾乎都呈現久坐的狀態，導致心臟肌肉收縮無力進而造成全身血液循環變慢的情形，加上地心引力的影響，使得血液中的水分跑到細胞外，形成了水腫情形。
通常大家透過睡前抬腳來讓血液回流，好讓水份不堆積在腿部，達到消除水腫的作用。不過通常這種消除效果，在起床腳踏上地板時就無效了！
如果一直沒改善這種血液循環慢的問題，久而久之下來，會引發靜脈曲張，甚至是更嚴重的深層靜脈栓塞。
1動作＋1穴位有助改善血循
要改善小腿水腫，最治本的方法就是改善血液循環，也就是透過運動來增加心臟、血管的收縮力，這樣才不會因為血液滯留，導致水分積存在下肢。不過也可以透過下列 2 種方式，來達到促進血液循環的作用：
- 踮腳尖
1. 找一平坦地面及靠牆處，雙腳腳跟同時抬離地面，呈現腳尖踩地的樣子。需注意不要過度壓腳尖，會痛就放鬆。
2. 踮腳尖的時候，腰背要伸直，頭頂要對準天花板，不讓重心往前。
3. 踮起時，請維持 10 秒鐘後再放鬆，腳跟踩回地面，重覆進行 8 次，每天可以做 3 組即可。
- 按摩血海穴
此穴位於大腿內側，從膝蓋骨內側的上角，約 3 指寬的筋肉溝，一按下會有明顯疼痛的地方，就是血海穴。
1. 取穴位：坐在椅子上，將腿繃直時，於膝蓋內側會出現明顯凹陷處，而凹陷上方隆起的肌肉頂端，就是血海穴。
2. 用大姆指往下的方向按壓，也可使用刮痧板往下刮，每次 5 分鐘，每天進行 2 次即可。
文 / 彭幸茹 圖 / 何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家運動 / 小腿水腫是血液循環太差啦！踮腳尖+1穴位按摩維持好腿型
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