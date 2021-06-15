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居家運動 / 小腿水腫是血液循環太差啦！踮腳尖+1穴位按摩維持好腿型

居家運動 / 小腿水腫是血液循環太差啦！踮腳尖+1穴位按摩維持好腿型
居家運動 / 小腿水腫是血液循環太差啦！踮腳尖+1穴位按摩維持好腿型

Heho健康

2021-06-15 18:01:30

在家辦公雖然舒服，但也帶來些小困擾，「下肢水腫」就是其中一項，畢竟因為久坐會讓下肢循環變差，就容易出現浮腫的情形，這個時候其實很需要讓自己站起來動一動，好讓血液循環能夠更順暢，再搭配上穴位的按摩，效果會更好喔！

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小腿水腫是血液循環不好

由於生活型態的改變，現代人幾乎都呈現久坐的狀態，導致心臟肌肉收縮無力進而造成全身血液循環變慢的情形，加上地心引力的影響，使得血液中的水分跑到細胞外，形成了水腫情形。

通常大家透過睡前抬腳來讓血液回流，好讓水份不堆積在腿部，達到消除水腫的作用。不過通常這種消除效果，在起床腳踏上地板時就無效了！

如果一直沒改善這種血液循環慢的問題，久而久之下來，會引發靜脈曲張，甚至是更嚴重的深層靜脈栓塞。

1動作＋1穴位有助改善血循

要改善小腿水腫，最治本的方法就是改善血液循環，也就是透過運動來增加心臟、血管的收縮力，這樣才不會因為血液滯留，導致水分積存在下肢。不過也可以透過下列 2 種方式，來達到促進血液循環的作用：

  • 踮腳尖
因為踮腳尖這個動作，會讓小腿後側的腓腸肌及比目魚肌收縮，可增加血液往前的流速，提供像是幫浦一樣的功能，進而改善了血液循環。



1. 找一平坦地面及靠牆處，雙腳腳跟同時抬離地面，呈現腳尖踩地的樣子。需注意不要過度壓腳尖，會痛就放鬆。

2.  踮腳尖的時候，腰背要伸直，頭頂要對準天花板，不讓重心往前。

3.  踮起時，請維持 10 秒鐘後再放鬆，腳跟踩回地面，重覆進行 8 次，每天可以做 3 組即可。

  • 按摩血海穴
在中醫理論中，脾經上的「血海穴」是氣血歸集之處，所以常按摩此處，可以達到活血化瘀的作用，進而改善血液循環。



此穴位於大腿內側，從膝蓋骨內側的上角，約 3 指寬的筋肉溝，一按下會有明顯疼痛的地方，就是血海穴。

1. 取穴位：坐在椅子上，將腿繃直時，於膝蓋內側會出現明顯凹陷處，而凹陷上方隆起的肌肉頂端，就是血海穴。

2. 用大姆指往下的方向按壓，也可使用刮痧板往下刮，每次 5 分鐘，每天進行 2 次即可。

文 / 彭幸茹  圖 / 何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家運動 / 小腿水腫是血液循環太差啦！踮腳尖+1穴位按摩維持好腿型

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