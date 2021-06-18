乃木坂46「松村沙友理畢業演唱會」台灣也看的到！

疫情時代，從前遙不可及的海外演唱會反而大幅降低門檻！由秋元康製作、曾多次來台舉辦演唱會的日本女子偶像團體乃木坂46，6月22日（二）、23日（三）將在橫濱Arena舉辦為期兩天的「沙～友～Ready？ ～沙友蘋果軍團演唱會／松村沙友理 畢業演唱會～」。其中6月23日（三）的演唱會，將在直播平台Stagecrowd上進行海外售票及直播，讓台灣粉絲也有機會透過螢幕欣賞這次的演出。





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作為乃木坂46的元老成員之一，松村沙友理曾多次訪台，除2018年時在漫畫博覽會舉辦乃木坂46粉絲見面會外，2019年也曾受新北耶誕城邀請代表乃木坂46參與開幕點燈活動，引起旋風，而在2019、2020年兩次的乃木坂46台北小巨蛋演唱會上，也都可以看到松村沙友理登台演出，在台灣十分有人氣。





▲松村沙友理畢業演唱會，乃木坂46人氣成員將參與演出（圖／資料照片）

松村沙友理即將從乃木坂46畢業，這次的演唱會將是她作為乃木坂46成員最後的舞台。松村沙友理自2011年起以乃木坂46的1期生身分展開演藝活動，甜美可愛的形象與沙友蘋果的綽號深植人心，除了平時的偶像活動，松村沙友理也擔任時尚雜誌《CanCam》的專屬模特兒等，多方面活耀於演藝界。





本次演唱會將分為兩部份，分別是由松村沙友理領軍的五人團體「沙友蘋果軍團」的演唱會，以及乃木坂46成員一同出演的松村沙友理畢業演唱會。沙友蘋果軍團除了軍團長的松村沙友理、現役成員的寺田蘭世之外，已畢業的前乃木坂46成員伊藤かりん、佐佐木琴子、中田花奈也將特別回歸參與演出這場意義非凡的畢業演出。





台灣粉絲們千萬不要錯過松村沙友理在乃木坂46的最後一場演唱會，敬請期待線上直播的精彩演出吧！



