飲食不忌口糖化血色素飆破10 醫籲及早使用胰島素穩定血糖

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民安診所何建翰院長表示，飯後血糖在血糖控制中扮演相當重要的角色，不僅反映患者飲食狀況，也能觀察處理血糖的能力。即使飯前血糖數值良好，但飯後血糖控制不佳，仍代表血糖出問題，長期下來同樣有高風險發生各種併發症，建議患者平時應落實血糖監控，並監測同一餐的飯前與飯後兩小時血糖，不僅能瞭解飯後血糖上升幅度，也有助醫師針對飯後血糖高的問題做進一步處理。
善用胰島素助血糖穩定 複方劑型提升便利性
對於飯後血糖高的患者，應加強飲食方面管理，必要時可由營養師協助指導，搭配運動與藥物介入都有助於穩定血糖。何建翰院長指出，血糖高的患者，建議優先使用胰島素，將血糖盡快穩定控制，也能保護胰臟功能。此外，現階段有複方控糖筆可做選擇，經臨床試驗證實，能兼顧飯前和飯後血糖，一天一次的給藥模式，減少用藥次數。
胰島素百年成就 血糖控制宜早不宜遲
何建翰院長以七旬患者故事為例，起初奶奶害怕注射胰島素，由於血糖居高不下，經過溝通後，願意接受胰島素治療，糖化血色素從10%降至8%，後續改用複方控糖筆後，糖化血色素控制在7%以下。不僅血糖明顯改善，也沒有原先誤以為的副作用，讓奶奶對血糖管理更有信心。
而今年適逢胰島素問世100周年，何建翰醫師呼籲糖友正視血糖治療，現在藥物都有經過多重安全把關，希望能改變胰島素污名化風氣，該使用胰島素時就要使用，避免延誤治療時機。
MAT-TW-2100745-1.0.06/2021
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