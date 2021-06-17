空間限縮！防疫期的「家庭壓力」諮商心理師６招改善！

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以前價值觀不合的家人，就是少談少接觸少聽為妙，但是現在很難了，通通要待在家裡了，若家裡不夠大只有一台電視就很麻煩。彼此之間緊密生活而緊張、衝突，像現在孩子停課不停學，光要監督孩子是否認真聽視訊課程、每天寫完功課就快要吵翻天了。
疫情期間的一大苦主：憂鬱症
想想，情緒長久受挫與壓抑而生憂鬱，旁人又不理解，原本還想躲起來休息，現在疫情卻沒地方躲，反而讓不理解的家人數落的時間變長，壓力變大，又無處宣洩，很容易自傷，結果自傷要送醫又會被罵浪費醫療量能…。
掌握「第一原則」，６招改善家庭壓力！
目前每個人都盡量讓生活維持原狀，以其之後解除警戒可以銜接。疫情讓生活改變太多太大了（生理、心理、身體、人際、物理空間），我們得先認知：真的無法這樣維持。我們必須「選擇什麼是優先，什麼放掉一點沒關係」。
非常時期掌握「第一原則」什麼是最重要的？
第一原則：什麼是最重要的，放在最前頭。後面要做的事不可抵觸這個原則，自然就會有做事的順序性出來。
例如：親子關係重要，還是學校功課重要？當兩者衝突時，孩子生氣或抱怨不想寫功課，仍以親子關係為優先去思量，最壞的結果是功課都來不及交（並非就完全不寫，而是不要求完美），但至少親子關係沒被破壞。這才是要留下來的東西。
第一原則，因為只有一點，比較容易記住，也容易執行，無法全部都要，是大人所以要做取捨。
生理放鬆：多數人以「吃東西」來抒解。建議不如趁此「精進廚藝」，以創意料理來滿足好奇與解饞。不想煮的人也能多挑不同家的外賣餐廳支持他們。
心理放鬆：不必強迫一定要利用時間精進與學習，就把這段時間當成賺到的，只要能放鬆，無所事事也無妨。建議整理房間、重新整理物品、家裡大掃除，慢慢做，一邊做一邊就會思考，不用急。
身體放鬆：不敢說運動，但記得多「活動」。可以固定時間作伸展操，或利用電動軟體健身環，有新鮮感有效果才會持久
人際連結：如果時間多出來了，就跟老朋友聯絡聯絡吧，疫情也可以拉近彼此距離。我們跟家人太近了可能容易衝突、口氣差，那就找找久未見面、距離遙遠的舊識吧，保持連結並平衡一下。
物理空間放鬆：完全不出門其實是相當痛苦的，若只是套房，物理空間的封閉也會令人難受。可以趁出去採買時，做好防護措施，活動一下，有人會選擇較晚時間在居家附近繞圈散步，遇到對向有人就自動避開，回家後就換衣服直接梳洗。
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