首波寒流報到，冬天早安圖快下載！LINE表示，本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（6）日推出全新免費貼圖「情緒化的兔子」，有躲在被窩裡的可愛早安圖。《NOWNEWS今日新聞》再找出架上沒有的隱藏貼圖「社畜兔」，吃火鍋圖案天冷超應景，合計29組貼圖全數免費，快打包最新早安貼圖、注意保暖問候貼圖關心親友。
🟡「免費貼圖小舖」1月6日最新上架
📍LINE購物 × 情緒化的兔子（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物 × 社畜兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/03
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍全電商 福利熊出任務（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/21
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍海綿寶寶電影版：尋寶大冒險（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/11
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍鯊到基隆（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍來自布拉蘇絲的冬日祝福（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/09
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍蜜桃貓和小伙伴-寵粉特典貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/26
使用效期：永久
取得條件：達成指定條件
🟡LINE「貼圖小舖」1月免費貼圖整理
📍LINE GO × 松尼奇尼（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍黑熊的生活日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍路易威登佳節限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍UG × UU：Uni說悄悄話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE發票管家 × 白木耳（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/14
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍禮讚佳節小美洲豹限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍郵政寶寶×波波鴿 新年快樂！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍梵克雅寶冬日幸運貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友
